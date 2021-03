https://mundo.sputniknews.com/20210304/israel-califica-como-ecoterrorismo-de-iran-el-derrame-de-petroleo-en-el-mediterraneo-1109504620.html

Israel califica como "ecoterrorismo" de Irán el derrame de petróleo en el Mediterráneo

TEL AVIV (Sputnik) — La ministra de Protección Ambiental, Gila Gamliel, calificó el derrame de petróleo en el mar Mediterráneo como un acto de "ecoterrorismo"... 04.03.2021, Sputnik Mundo

"Irán está iniciando el terrorismo no solo con armas nucleares y esfuerzos para atrincherarse en nuestras fronteras. Irán está iniciando el terrorismo al dañar el medio ambiente", escribió Gamliel en Twitter.Gamliel explicó que, luego de una investigación de dos semanas, el Ministerio de Protección Ambiental descubrió que el barco que filtró el petróleo crudo, llamado Emerald, era propiedad de una empresa libia y navegaba de Irán a Siria.La embarcación partió de Irán, apagando su sistema de identificación automática (AIS), que transmite su ubicación a otros barcos en el área. Encendió el AIS mientras atravesaba el Canal de Suez, y luego se apagó nuevamente cuando se acercó a las costas de Israel.Gamliel no nombró a la empresa libia propietaria del barco ni proporcionó más detalles sobre el supuesto papel de Irán en el derrame.Entre tanto, el jefe de la unidad naval en el Ministerio de Gamliel, Rani Amir, también pareció arrojar algunas dudas sobre lo ocurrido."Creemos que la fuga que nos afectó no fue durante la transferencia de petróleo de Emerald a barcos más pequeños, sino una fuga deliberada, es decir, terror, o un accidente", dijo Rani Amir en la conferencia de prensa.Sin embargo, un alto funcionario de seguridad, anónimo, le dijo a la emisora pública Kan que Irán no parece estar directamente involucrado.La acusación de la ministra se produce después de que el Estado judío acusara a Irán de un reciente ataque, a fines del mes pasado, contra un barco de propiedad israelí en el Golfo de Omán, aumentando aún más las tensiones entre los países. Irán ha negado cualquier papel en la explosión que golpeó a la embarcación MV Helios Ray, dejando dos agujeros en su costado pero sin causar víctimas.

