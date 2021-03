https://mundo.sputniknews.com/20210304/fernando-simon-ofrece-un-balance-sobre-la-evolucion-del-coronavirus-en-espana-1109525375.html

Fernando Simón ofrece un balance sobre la evolución del coronavirus en España

Fernando Simón ofrece un balance sobre la evolución del coronavirus en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ofrece declaraciones a la prensa sobre la... 04.03.2021, Sputnik Mundo

El Ministerio de Sanidad ha registrado este 4 de marzo 6.037 nuevos casos de coronavirus, a los que hay que sumar 254 fallecidos. La incidencia acumulada sigue su desescalada y hoy llega a los 153 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.España supera los 70.000 fallecidos con coronavirus desde que inició la pandemia hace ya casi un año.Para evitar un repunte de contagios y una cuarta ola, expertos han pedido mantener las restricciones de movilidad y acelerar la vacunación. En esa línea, el Ministerio de Sanidad defiende un plan común para la Semana Santa. Entre las medidas que se han adelantado está restringir la movilidad entre comunidades autónomas durante los días festivos, aplicar el toque de queda desde las 22:00 hasta las 6:00 horas y reducir las reuniones a entre cuatro y seis personas. Además, Sanidad ha pedido a los estudiantes desplazados no retornar a sus lugares de origen durante los días de Semana Santa.A su vez, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, anunció que España realizará una prueba piloto, pionera en Europa, para testear un certificado covid para evaluar cómo funcionaría el pasaporte covid que apruebe la Comisión Europea. Todavía no hay fechas para el inicio de esta prueba piloto ni se han definido las localizaciones en donde se aplicarán.La pandemia no solo ha provocado la muerte de miles de personas y una grave crisis económica en el país, sino que además ha pasado factura en la salud mental de miles de ciudadanos. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se realizó entre el 19 y 25 de febrero, un 41,9% de los españoles ha tenido problemas de sueño mientras que un 51,9% confiesa sentirse "cansado o con pocas energías".Además, un 38,7% sufre dolores de cabeza debido a la situación emocional provocada por la pandemia y otros apuntan problemas como taquicardias, mareos o desmayos.También un 23,4% de los españoles reconoció sentir "mucho o bastante miedo" a fallecer por coronavirus, un porcentaje que, sin embargo, representa menos de la mitad que el del mes de noviembre, cuando llegó al 58,4%.

