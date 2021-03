https://mundo.sputniknews.com/20210304/estos-son-los-smartphones-android-mas-potentes-y-rapidos-del-mercado-1109512799.html

Estos son los 'smartphones' Android más potentes y rápidos del mercado

Los expertos del portal evaluaron las características de los dispositivos como el rendimiento del procesador o la relación calidad-precio, entre otras.El primer móvil de gama alta del fabricante chino Vivo, el IQOO 7, lideró la lista con un total de 726.939 puntos. El dispositivo, lanzado en enero del 2021, tiene una pantalla AMOLED de 6,62 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución de 1.080 a 2.400 píxeles. También se destaca por su batería de 4.000 mAh con carga rápida de 120W que permite cargarlo por completo en tan solo 15 minutos.El IQOO 7 cuenta con una cámara trasera con tres lentes: el sensor principal, de 48 megapíxeles, un teleobjetivo 2x de 13 megapíxeles y un sensor gran angular de 13 megapíxeles. La creación de Vivo es compatible con la conexión 5G. Asimismo, puede conectarse a WiFi 6 y Bluetooth 5.2 y cuenta con un puerto USB tipo C. El potente smartphone tiene un precio de unos 650 dólares.Le sigue el smartphone vivo X60 Pro+, con sus 726.925 puntos. Este dispositivo de gama alta tiene dos configuraciones de memoria: una versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y una con 12 GB y 256 GB, respectivamente. El smartphone tiene una pantalla AMOLED de 6,56 pulgadas con soporte HDR 10+ y con un sensor de huella digital integrado. El X60 Pro+ está equipado con una cámara avanzada con un sensor principal de 50 megapíxeles. También cuenta con un ultra gran angular de 48 megapíxeles, un sensor para retratos de 32 megapíxeles y una lente periscópica de 8 megapíxeles con un zoom digital de x60 y uno óptico de 5 aumentos. Asimismo, permite grabar vídeos en 8K gracias a 4K HDR10+. En cuanto a la cámara frontal del dispositivo, tiene una resolución de 32 megapíxeles. La batería del dispositivo, de 3.200 mAh, cuenta con una carga rápida de 55W por cable. El modelo básico del smartphone está disponible a un precio de unos 760 dólares.En el tercer lugar del ranking se encuentra el Redmi K40 Pro, de la también china Xiaomi, que ha acumulado 718.434 puntos. Esta versión avanzada del Redmi K40 tiene una pantalla Super AMOLED de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Además, tiene 6GB o 8GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno no expandible. La principal cámara trasera del celular tiene una resolución de 64 megapíxeles. Asimismo, cuenta con los sensores ultra angulares, de 8 megapíxeles y macro, de 5 megapíxeles. La batería del smartphone tiene una capacidad de 4.520 mAh y cuenta con una carga rápida de 33 W. El dispositivo también tiene una conectividad de 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 y Bluetooth 6.1. Se puede comprar a un precio mínimo de 430 dólares, si se trata del modelo básico del smartphone.Cabe señalar que los tres líderes de la lista se basan en el sistema de chip único Qualcomm Snapdragon 888.Entre los cinco modelos más potentes están también el Xiaomi Mi 11 (712.366 puntos) y el Huawei Mate 40 Pro (683.919), equipados con los procesadores Snapdragon 888 y Kirin 9000, respectivamente. En el sexto peldaño del ranking se encuentra el Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, con 679.152 puntos, seguido por el Redmi K40 (668.471 puntos). Los puestos del octavo al décimo fueron ocupados por los dispositivos basados en Snapdragon 865. En particular, se trata de los smartphones OPPO Reno 5 Pro+ 5G, Redmi K40S y IQOO 5.Aquí está el Top-10 de los smartphones más potentes del mundo:¿Está tu smartphone en la lista?

