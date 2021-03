https://mundo.sputniknews.com/20210304/estos-son-los-alimentos-que-puedes-comer-por-la-noche-sin-riesgo-de-engordar-1109533276.html

Estos son los alimentos que puedes comer por la noche sin riesgo de engordar

Por la noche, nuestro organismo ralentiza todos los procesos, incluso el de digestión, por lo tanto el estómago necesita proteínas de fácil absorción, explica... 04.03.2021, Sputnik Mundo

Este tipo de productos serán bien digeridos, mientras que una carne normal te podría causar una disminución del apetito por la mañana o su pérdida total. Además, la especialista recordó que existen mezclas especiales que sustituyen una comida ligera de 200 o 300 kilocalorías.Pero en este caso no se trata de alimentos ricos en proteínas, sino de una comida ligera balanceada. "Es muy buena para quienes tienen un ritmo loco", enfatiza la médica.Puedes comer incluso tortilla con verduras, chuleta de pescado, suflé, requesón. El organismo también digerirá tranquilamente un plátano con un par de cucharadas de manteca de frutos secos, señala Dianova."Es importante que uno no tenga una diabetes", detalla la gastroenteróloga. La especialista no recomienda comer carne o pollo por la tarde o por la noche, ya que la carne bovina, el cerdo o el ternero son pesados para el estómago en estas horas.

