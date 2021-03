https://mundo.sputniknews.com/20210304/el-pentagono-analiza-pedido-para-extender-estadia-de-guardia-nacional-en-capitolio-1109530289.html

El Pentágono analiza pedido para extender estadía de Guardia Nacional en Capitolio

WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Defensa de EEUU está revisando una solicitud de la Policía del Capitolio para extender el despliegue de la Guardia... 04.03.2021, Sputnik Mundo

"Puedo decirles que el Departamento de Defensa ha recibido una solicitud de apoyo continuo de la Policía del Capitolio de Estados Unidos y actualmente está revisando esa solicitud", dijo el funcionario.La Policía del Capitolio no respondió de inmediato a Sputnik para brindar detalles adicionales sobre su solicitud.El 3 de marzo, la Policía del Capitolio dijo que había obtenido inteligencia que muestra un posible complot, organizado para este 4 de marzo, que tenía como objetivo violar el Capitolio por parte de un grupo de milicias de Estados Unidos. Hasta el 4 de marzo al mediodía, no ha habido una amenaza visible para el Capitolio.Sin embargo, la Policía del Capitolio realizó importantes mejoras de seguridad que incluyen el establecimiento de un perímetro físico alrededor del complejo y el aumento de los funcionarios, así como el trabajo con socios locales y federales para detener cualquier amenaza potencial.La jefa interina de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, Yogananda Pittman, dijo el mes pasado que hay investigaciones que sugieren que los grupos de milicias estadounidenses están amenazando con atacar durante el próximo discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden.El mandatario aún no ha fijado una fecha para discurso.

