https://mundo.sputniknews.com/20210304/el-gobierno-de-mexico-encara-violencia-politica-que-dejo-64-muertos-en-un-semestre-1109521782.html

El Gobierno de México encara violencia política que dejó 64 muertos en un semestre

El Gobierno de México encara violencia política que dejó 64 muertos en un semestre

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México diseñó una estrategia de seguridad pública para proteger a militantes y candidatos de partidos políticos que... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T15:28+0000

2021-03-04T15:28+0000

2021-03-04T15:51+0000

violencia política

estrategia de seguridad

andrés manuel lópez obrador

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1094090214_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_32e551372583832bcc62c727fe5b3c80.jpg

La estrategia de las autoridades federales, en coordinación con gobiernos locales, tiene el objetivo de "darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, ni los obliguen a declinar por amenazas, por otros intereses", que distorsionan el proceso electoral, dijo el jefe del Poder Ejecutivo en conferencia de prensa.Las acciones coordinadas por la secretaria federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se pone en marcha para que "se garantice la libertad de todos, y que sean los ciudadanos lo que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia del crimen organizado ni de cuello blanco", anunció López Obrador.La estrategia de seguridad fue presentada para proteger el proceso hacia las elecciones municipales y legislativas del 6 de junio próximo, de medio sexenio presidencial.La titular de Seguridad Pública reveló, por ejemplo, que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 "se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio", en algunas regiones del país afectadas por el crimen organizado. Contra el "partido del crimen organizado"El actual Gobierno "heredó el partido de la delincuencia organizada y de cuello blanco, hubo regiones del país donde decidían los candidatos, y buscan seguir controlando mediante campañas de miedo", dijo la responsable de coordinar la estrategia.Esa política de seguridad es coordinada con gobernadores para ejecutar acciones conjuntas de vigilancia, enfocada en la protección de candidatos a alcaldes, con participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como defensor del pueblo.En la llamada Estrategia de Protección del Contexto Electoral también participa la cartera de Gobernación, responsable de la política interior, la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Centro Nacional de Inteligencia, y las fuerzas de seguridad civiles y militares.Relató que, en contextos electorales, las organizaciones del crimen organizado "ejecutan un repertorio variado de acciones para incidir en elecciones, con estrategias de complicidad o presiones violentas".Los criminales emprenden "campañas de miedo para intimidar a la clase política y el pueblo, amenazan, asesinan, cooptan", dijo la también coordinadora del Gabinete de Seguridad nacional, en la que participan los titulares de la Defensa y la Marina.La protección del proceso electoral está focalizada en siete de los 32 estados de la federación mexicana más afectados.Más de la mitad de los actos de intimidación y asesinatos se han perpetrado en siete entidades: Oaxaca, Morelos y Guerrero, en el sur, Veracruz en el sureste, Guanajuato y Jalisco en el centro, y Baja California en el norte, fronterizo con EEUU.Los delitos documentados son secuestro, extorsión e intimidación de familias, quema de domicilios, atentados y asesinatos.En algunas regiones, el crimen organizado intenta designar candidatos a poderes locales y "bloquean a candidatos de partidos que no responden a sus intereses".Según una red de defensores de derechos humanos, el terror sembrado por el crimen organizado ha causado el "desplazamiento forzado" de casi 350.000 personas dentro de México.En los próximos comicios serán elegidos los 500 diputados del Congreso federal, 15 de los 32 gobernadores, el 80% de los 2.500 municipios, más de un millar de cargos en congresos locales, para un total de 21.000 cargos de elección.

/20200722/como-el-delito-de-violencia-politica-puede-cimbrar-el-panorama-mexicano-1092177358.html

/20200602/el-epicentro-mundial-de-la-violencia-mexico-concentra-el-40-de-ciudades-con-mas-homicidios-1091629524.html

/20201204/indigenas-sufren-violencia-de-grupos-armados-sin-control-en-sureste-de-mexico-1093719533.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

violencia política, estrategia de seguridad, andrés manuel lópez obrador, méxico