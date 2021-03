https://mundo.sputniknews.com/20210304/el-futbolista-zlatan-ibrahimovic-cantara-en-el-festival-de-san-remo-1109522210.html

El futbolista Zlatan Ibrahimovic cantará en el festival de San Remo

El futbolista Zlatan Ibrahimovic cantará en el festival de San Remo

El futbolista del Milán Zlatan Ibrahimovic interpretará junto con el exjugador y actual entrenador del Bolonia FC, Sinisa Mihajlovic, la exitosa canción del... 04.03.2021, Sputnik Mundo

El Teatro Ariston de San Remo recibe desde el 2 de marzo a los concursantes de uno de los más longevos certámenes musicales del planeta, que fue aplazado por un mes a causa de la situación epidemiológica.En esta 71 edición Zlatan Ibrahimovic, de 39 años, formará parte del jurado del festival e incluso cantará el 4 de marzo, acompañado de Siniša Mihajlović, el hit del 1972 Io Vagabondo, una canción de la banda italiana Nomadi.El jugador de Milán está lesionado, pero este hecho no le impedirá cantar y hacer de jurado. "No sé qué esperar, pero estoy relajado. Si me equivoco, nadie puede juzgarme. Sería incluso mejor que lo hiciese bien. Significaría que tendré otro trabajo disponible para cuando deje de jugar", confesó el deportista.Por primera vez en la historia del festival, el público no podrá ver las actuaciones de sus ídolos en directo. Además de los participantes del concurso, en la sala de conciertos solo estarán los presentadores y los músicos.Esta edición estará dedicada a la ripartenza, al nuevo inicio tras la crisis, en palabras de su presentador Amadeus. Así que posiblemente habrá momentos de homenaje a las casi 100.000 víctimas en Italia, el primer país occidental en confinarse, y a los sanitarios que combaten el virus en primera línea.En la actualidad, la ciudad de San Remo mantiene fuertes medidas contra la infección, ya que las autoridades de Liguria la agregaron a la zona naranja de restricciones, que incluye, entre otras medidas, el cierre de restaurantes y bares, excepto el servicio de comida a domicilio.El empeoramiento de la situación epidemiológica en los últimos días de febrero se debe a la difusión de las nuevas cepas del coronavirus. Las autoridades se han visto obligadas a considerar la prórroga de las medidas restrictivas. Anteriormente, el ministro de cultura italiano, Dario Franceschini, declaró que los teatros y cines, cerrados desde finales de octubre, podrían volver a abrir el 27 de marzo con la condición de que respeten las rigurosas normas de seguridad.En Italia se han registrado hasta ahora casi 3.000.000 casos de COVID-19 y unos 98.635 decesos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

