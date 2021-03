https://mundo.sputniknews.com/20210304/cuando-la-urss-intercepto-por-primera-vez-un-misil-balistico-1109527178.html

Cuando la URSS interceptó por primera vez un misil balístico

Cuando la URSS interceptó por primera vez un misil balístico

Hace 60 años la Unión Soviética llevó a cabo un evento que los expertos comparan con el primer vuelo del hombre al espacio. El 4 de marzo de 1961, el sistema... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T17:02+0000

2021-03-04T17:02+0000

2021-03-04T17:02+0000

defensa

historias militares

urss

misiles balísticos

unión soviética

misiles

sistema antimisiles

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1109527630_0:274:3073:2002_1920x0_80_0_0_d7cf991b016bb2fcd0bfa952ea2eb99b.jpg

Los misiles balísticos aparecieron en la década de 1950 en ambos lados del océano Atlántico, y eran considerados el arma definitiva. Ni la URSS ni EEUU tenían los medios para interceptar una ojiva de 2,5 metros que volase a una velocidad de cinco kilómetros por segundo (más de Mach 17). No había radares capaces de detectar un objetivo tan rápido, ni potencia informática para calcular rápidamente su trayectoria, ni misiles de largo alcance para interceptarlo a una distancia segura, ni sistemas para guiar estos misiles.En 1953, siete mariscales de la Unión Soviética, incluido el jefe del Estado Mayor, pidieron a los líderes del país que creasen sistemas de defensa antimisiles. Un año después vio la luz una oficina de diseño especial, la SKB-30. El diseño de un sistema revolucionarioTodo tuvo que construirse al mismo tiempo: el campo de entrenamiento, el primer radar de largo alcance Dunai-2, radares de guía de precisión, un centro de computación y un puesto de mando.Los ingenieros no tuvieron tiempo para construir viviendas, por lo que dormían y cocinaban entre el equipamiento tecnológico de la estación. En aquel tiempo, la oficina de diseño de Fakel, a las afueras de Moscú, estaba construyendo el misil interceptor V-1000 para el nuevo proyecto. Su primera etapa de propulsante sólido desarrollaba un empuje de 200 toneladas (cifra dos veces superior a la de los motores de los misiles balísticos intercontinentales modernos). En cuatro segundos, aceleraba un misil de nueve toneladas hasta Mach 2. Luego se encendía la segunda etapa de combustible líquido y la velocidad del misil aumentaba hasta March 5. La ojiva contenía 16.000 bolas de carburo de wolframio encerradas en un explosivo. La altura máxima de interceptación era de 25 kilómetros. El misil, a su vez, se lanzaba desde un lanzador estacionario con rieles. Antes de disparar, la máquina giraba al acimut y la altitud necesarias. El proceso de control del misil en vuelo estaba completamente automatizado y se llevaba a cabo por una computadora semiconductora. Éxito con fallosLas pruebas del sistema A fueron muy complicadas. Durante el lanzamiento del 8 de diciembre, el sistema no funcionó debido a un cortocircuito en la computadora. Dos días más tarde, el mecanismo del programa del V-1000 falló en vuelo. El 17 del mismo mes falló la fuente de alimentación del receptor del radar de guía. El 22 de diciembre ocurrió un error del operador del radar de alerta temprana. Y el 23 fracasó la segunda etapa del misil interceptor. En total, cinco fallos seguidos, que significaron cinco misiles balísticos R-5 y dos misiles interceptores tirados a la basura, recuerda el jefe del SKB-30, Grigori Kisunko.El 13 de enero, a los 38 segundos de vuelo del misil interceptor la señal de su objetivo desapareció. El mismo fallo se produjo en cuatro lanzamientos posteriores. Tras todos los fracasos la parte terrestre del sistema funcionaba a la perfección, y para el 4 de marzo estaba programado el lanzamiento del V-1000 contra el R-12, el misil balístico más avanzado en ese momento.No obstante, incluso este lanzamiento fue empañado por otro error. La verificación previa al arranque fue bien, se anunció un minuto de preparación, pero de repente todos los sistemas se pagaron y el programa se detuvo. Kisunko ordenó que se reiniciase el programa. Los números aparecieron frenéticamente en las pantallas y, finalmente, la computadora emitió una señal de "detonación" para la ojiva V-1000. Tras 145 segundos el objetivo fue alcanzado. El jefe del SKB-30 y sus colegas recuerdan este momento como "segundos de infarto". Resultó que sin quererlo el sistema fue probado en un momento más difícil. A la mañana siguiente, el jefe del sitio de prueba informó a Kisunko de que las grabaciones del lanzamiento mostraban que la cabeza balística del R-12 comenzó a desmoronarse después de que el V-100 lo alcanzase. La prueba del primer sistema antimisiles soviético terminó con éxito. Al cabo de un mes de la primera intercepción de un misil balístico, el primer teniente de la Fuerza Aérea de la URSS, Yuri Gagarin, realizó en la nave Vostok el primer vuelo tripulado al espacio en la historia."Estos dos eventos demostraron que era mejor no tocar a la Unión Soviética", señala Yuri Ryabtsev, doctor en Ciencias Técnicas, desarrollador de sistemas informáticos para el sistema antiaéreo S-300 y el radar estacionario multifuncional Don-2.Después de abril de 1961, EEUU comenzó a crear su propio sistema de defensa antimisiles.

/20200616/hace-57-anos-una-mujer-cambiaba-para-siempre-la-carrera-espacial-1091771616.html

urss

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

historias militares, urss, misiles balísticos, unión soviética, misiles, sistema antimisiles, eeuu