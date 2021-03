https://mundo.sputniknews.com/20210304/covid-19-por-que-sao-paulo-esta-ahora-al-borde-del-colapso-1109540422.html

COVID-19: ¿Por qué Sao Paulo está ahora al borde del "colapso"?

04.03.2021

El inicio de los procesos de vacunación contra el COVID-19 en América Latina permite a varios países recuperar la esperanza en un pronto final de la pandemia, con disminución de muertes y paulatina recuperación de actividades. En el otro extremo parece estar Brasil, que el miércoles alcanzó un nuevo récord de muertes en un solo día, con 1.910 decesos por la enfermedad.La situación se vuelve dramática en los grandes centros poblados del gigante sudamericano, donde se habla de un verdadero "colapso" sanitario que tiene saturadas las camas de los hospitales. Al tiempo que Río de Janeiro endureció las restricciones, con un toque de queda nocturno y prohibición de fiestas, en Sao Paulo la situación no es mejor: "Estamos a la vera de un colapso en la salud", reconoció el propio gobernador, João Doria, que dispuso que Sao Paulo se mantenga en "fase roja" hasta el 19 de marzo.A pesar de que Doria mantiene un discurso de confrontación a la estrategia de Jair Bolsonaro —que mantiene su postura de minimizar el impacto de la pandemia—, el gobernador paulista es criticado por haber dispuesto el regreso a clases en la educación. La medida es considerada por algunos sectores como responsable del incremento de casos en el estado más poblado de Brasil.En diálogo con Sputnik, el director del Sindicato de Profesores de la Enseñanza Pública de Sao Paulo, Mauricio Santos, aseguró que el incremento de 70% en la cantidad de infectados por COVID-19 en el estado "tiene mucho que ver con la vuelta presencial a las aulas”.En efecto, el Gobierno de Sao Paulo dispuso que el año lectivo de 2021 incluiría el regreso a las clases presenciales a pesar de la pandemia, a través de un sistema que limitaba el aforo en las aulas según el nivel de riesgo en cada zona. Así, si un área del estado se encuentra bajo "riesgo rojo o naranja", los salones de educación básica y media solo podrán recibir hasta un 35% del total de inscriptos. Si el riesgo pasa a amarillo, el aforo sube a 70% y, si es verde, llega al 100%.Para los profesores, es necesario que Doria deje sin efecto ese protocolo, que vuelve obligatorias las clases presenciales aún cuando la cantidad de alumnos en las escuelas es ínfima. "Dentro de las escuelas hoy la cantidad de alumnos es menor a 5%. No tiene sentido continuar con las aulas presenciales", apuntó.Según explicó Santos, los docentes entienden que Doria se aferra a ese cronograma de retorno a las clases en virtud del lobby de la enseñanza privada.Santos contrapuso la postura actual del gobernador con la mostrada al inicio de la pandemia, cuando el jerarca buscó contraponerse a las posturas "negacionistas" del presidente Bolsonaro. "Él [por Doria] dijo que escucharía a la ciencia y hoy la ciencia está mandando cerrar las escuelas", sintetizó.El representante de los docentes puso en palabras la gravedad de la situación sanitaria que atraviesa Sao Paulo: "No hay camas en los hospitales. Todos los hospitales, tanto de la red pública como la privada están con sus camas saturadas", advirtió.En ese sentido, los docentes consideran que acabar con las clases presenciales debe ser una de las primeras medidas tendientes a recuperar una situación de "equilibrio" en la cantidad de hospitalizados en Sao Paulo.Con ese objetivo es que los profesores iniciaron una huelga el 8 de febrero pasado y hasta recurrieron a la Justicia para lograr la suspensión del retorno dispuesto por Doria. "Nuestra huelga no es por temas salariales, es sanitaria, para defender la vida de todos los profesores y de la comunidad escolar", sintetizó, aclarando que los docentes no quieren interrumpir los cursos, sino darlos de forma virtual.La responsabilidad de Doria no inhibe la del propio Bolsonaro, quien según Santos es "el gran responsable de la cantidad de muertos y del aumento en el final del año 2020". El dirigente recordó que, mientras se divulgaban medidas para evitar aglomeraciones y fiestas clandestinas, el presidente brasileño "fue visto haciendo un gran acto en la playa de Santos y convocando a no aislarse socialmente".El profesor también cuestionó que el presidente Bolsonaro haya puesto trabas para la compra de vacunas y su distribución por parte de los estados.

educación pública, joão doria, jair bolsonaro, brasil