https://mundo.sputniknews.com/20210304/bolsonaro-critica-a-los-idiotas-que-le-piden-que-compre-vacunas-contra-el-covid-19-1109532551.html

Bolsonaro critica a los "idiotas" que le piden que compre vacunas contra el COVID-19

Bolsonaro critica a los "idiotas" que le piden que compre vacunas contra el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, criticó a las personas y medios de comunicación que exigen al Gobierno que compre más... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T18:13+0000

2021-03-04T18:13+0000

2021-03-04T18:15+0000

américa latina

jair bolsonaro

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1094339073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdb98a54a0672f3c099c9e704764cbdc.jpg

"Hay idiotas que vemos en las redes sociales, en la prensa [diciendo] "¡compra vacunas!"; ve y se la compras a tu madre", dijo Bolsonaro, usando una expresión ofensiva, y añadió: "No hay [vacunas] a la venta en el mundo".Bolsonaro hizo estas declaraciones durante un encuentro en la calle con simpatizantes en Uberlandia (estado de Minas Gerais, sureste), donde de nuevo provocó una aglomeración y no usaba máscara; sus seguidores aplaudieron las ofensas.Durante esa breve charla, el presidente afirmó que su gobierno destinó 20.000 millones de reales (más de 3.500 millones de dólares) a la compra de vacunas y que gracias a que Brasil tiene capacidad de producción propia este mes se entregarán 22 millones de dosis a la población.Hace meses que Bolsonaro cuestiona la eficacia y seguridad de las vacunas, y llegó a vetar la compra de las vacunas del laboratorio chino Sinovac (que consiguió importar el gobierno de Sao Paulo); ahora son las que se están aplicando de forma mayoritaria a la población.La afirmación de Bolsonaro de que no hay vacunas disponibles en el mercado se da un día después de que el ministerio de Salud se comprometiera a comprar 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y 38 millones de la vacuna de Janssen.

/20201226/las-frases-de-bolsonaro-que-marcaron-su-gestion-de-la-pandemia-1093950747.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

jair bolsonaro, brasil