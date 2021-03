https://mundo.sputniknews.com/20210303/youtube-bloquea-video-de-la-agencia-sputnik-con-discurso-de-trump-1109486362.html

YouTube bloquea vídeo de la agencia Sputnik con discurso de Trump

YouTube bloquea vídeo de la agencia Sputnik con discurso de Trump

MOSCÚ (Sputnik) — El servicio de alojamiento de vídeos YouTube decidió bloquear el vídeo de la agencia Sputnik que muestra el primer discurso público que... 03.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-03T19:53+0000

2021-03-03T19:53+0000

2021-03-03T19:53+0000

internacional

youtube

donald trump

sputnik

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107643/01/1076430135_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_30a86dbe3c83b3ae86285e9e83eca00c.jpg

El 2 de marzo Google, casa matriz de YouTube, advirtió a Sputnik de que el vídeo en cuestión recibiría un strike, es decir, una penalización por violar las normas del contenido "educativo, documental, científico o artístico" (EDSA, por sus siglas en inglés).En su centro de asistencia YouTube explica que puede permitir vídeos que cuentan con contenido sensible o violento, si su objetivo principal es educativo, documental, científico o artístico."Por ejemplo, una noticia sobre los peligros de los juegos de asfixia sería apropiada, pero publicar clips fuera de contexto del mismo documental no lo sería", se desprende de la página web del centro de asistencia.YouTube explicó que el vídeo grabado por Sputnik, que muestra a Trump pronunciando un discurso en una reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, en el estado de Florida, carece del contenido EDSA.Sputnik no es el único medio de comunicación cuyo vídeo con el discurso en cuestión resultó bloqueado: los vídeos similares de la cadena RT, la agencia Reuters y el medio ABC sufrieron el mismo destino.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

youtube, donald trump, sputnik, eeuu