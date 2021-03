https://mundo.sputniknews.com/20210303/quien-esta-tras-el-ultimo-dardo-viral-a-la-clase-politica-espanola-1109480201.html

¿Quién está tras el último dardo viral a la clase política española?

¿Quién está tras el último dardo viral a la clase política española?

La criminóloga y escritora Tatiana Ballesteros protagoniza el último vídeo viral en España. Con contundencia y voz firme, la joven critica a la clase política...

Ha volado por los móviles de toda España. No ha parado de saltar de pantalla en pantalla desde el fin de semana. El vídeo se ha compartido infinidad de veces en redes sociales. Más de tres millones lo han visto a través de Instagram. En Youtube se acerca a las 200.000 reproducciones. Una grabación de unos dos minutos y medio llamada Hola 2021. La protagonista de este viral es Tatiana Ballesteros.La joven avanza por una calle desenfocada. Clava la mirada en la cámara y dedica un mensaje a la clase política española. La mujer asume en primera persona los esfuerzos que ha hecho la sociedad para combatir a la pandemia, como respetar el confinamiento, ponerse la mascarilla, cerrar negocios, doblar turnos en la sanidad o impartir clases online. El resto del mensaje es una crítica a los políticos. Les pide que no se suban el sueldo, que reconozcan el trabajo de médicos o enfermeros o que respeten la cultura y arte del país. Ballesteros remata. "Os pedimos algo muy sencillo. Os pedimos respeto, dignidad y honor. Porque si algo hemos dejado claro durante este año, es que España está muy por encima de vosotros", sentencia.Palabras suscritas por miles de personas, a pesar del casi anonimato de su locutora. Tatiana Ballesteros es una escritora, productora audiovisual y filósofa segoviana de 28 años. A pesar de todo, nunca acabó el Grado de Filosofía que empezó en la Universidad de Salamanca. Decidió seguir el camino de la criminología, especialidad en la que sí se graduó. Además, la joven participó en varios programas de radio sobre crímenes y es autora de la novela La locura de lo eterno. Esta es su primera obra, aunque ya había formado parte de la publicación Matar a una puta sale gratis y de un libro sobre los crímenes de los que hablaba en las ondas. Eso sí, no es el único detalle que ha salido a la luz. A la edad de 22 años, Ballesteros ejerció de periodista en Radio Ya, una emisora fundada por Rafael López-Diéguez, yerno de Blas Piñar, fundador del grupo de ultraderecha Fuerza Nueva y relacionado con los Guerrilleros de Cristo Rey."¿Y ahora nos pedís que votemos? Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis de una cosa: somos 47 millones de españoles. Y vosotros solo unos pocos", finaliza la criminóloga. A pesar del contundente final del vídeo, ella reitera que "no atiende a ninguna ideología política". Explicación que convence a algunos, pero no a todos.En un programa de televisión ha dicho que ha habido partidos interesados en utilizar su vídeo. Ella los ha rechazado, ya que "está destinado a ellos". Es el discurso de Ballesteros, según ella dictado "por la razón y ética humana". Creerla ya depende de cada uno.

