https://mundo.sputniknews.com/20210303/presidente-de-ecuador-senala-al-gobierno-anterior-por-la-falta-de-recursos-para-la-policia-1109445526.html

Presidente de Ecuador señala al Gobierno anterior por la falta de recursos para la Policía

Presidente de Ecuador señala al Gobierno anterior por la falta de recursos para la Policía

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que el Gobierno de Rafael Correa no dotó de armas a la Policía Nacional, con una supuesta... 03.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-03T00:19+0000

2021-03-03T00:19+0000

2021-03-03T00:19+0000

américa latina

policía de ecuador

lenín moreno

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106557/13/1065571300_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_56f4a51be9e7896a7d5315855dc0f8f2.jpg

El mandatario ecuatoriano agregó que el Gobierno anterior dejó la caja fiscal vacía, sin los recursos para atender las necesidades de equipamiento de la Policía.Moreno formó parte del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) como vicepresidente de la República (2007-2013).Armas y cárcelesDurante el evento desarrollado en la sede de la Policía Nacional, en Pusuquí, en el norte de Quito, el jefe de Estado aseguró que a inicios de este año se entregaron 8.400 armas a los uniformados.En el acto, Moreno felicitó a la institución por el combate al narcotráfico y la lucha contra la delincuencia."No les ha tocado una tarea fácil; no serán un grupo de personas que buscan minutos de fama en una pantalla quienes les enseñen cómo proteger a la ciudadanía y hacer su trabajo", enfatizó Moreno.En la misma ceremonia, el comandante general de Policía, Patricio Carrillo, se refirió a los amotinamientos simultáneos de hace una semana en cuatro cárceles de Ecuador, como resultado de los cuales 80 reclusos fueron asesinados.El oficial señaló que no es competencia de la institución a su cargo el control de los centros penitenciarios.Dicha institución ofrece colaboración, pero no tiene injerencia en el manejo de las cárceles, precisó Carrillo.

/20200918/policias-en-accion-asi-funcionan-en-cinco-paises-de-america-latina-1092808732.html

/20210223/1109102810.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

policía de ecuador, lenín moreno, ecuador