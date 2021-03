Premios Feroz 2021: lo mejor de la cosecha española del cine y televisión

https://mundo.sputniknews.com/20210303/premios-feroz-2021-lo-mejor-de-la-cosecha-espanola-del-cine-y-television-1109458680.html

El 2 de marzo fueron anunciados los ganadores de los Premios Feroz 2021. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) eligió las mejores... 03.03.2021, Sputnik Mundo

En el 2021 la gala de entrega de los Premios Feroz, que se celebró en el Teatro Coliseum de Gran Vía (Madrid), estuvo marcada por la pandemia del coronavirus. El evento cumplió con un estricto protocolo de seguridad sanitaria. Los organizadores les exigieron a los invitados que llevaran mascarillas. Las grandes estrellas de las películas y series españolas, como Mario Casas, Victoria Abril, Álex García, Raúl Arévalo, Elena Irureta, entre otros, desfilaron por la alfombra roja del Hotel VP Plaza España Design.La boda de Rosa fue la película con más nominaciones (un total de nueve candidaturas) en esta octava edición de los Premios Feroz.Lista oficial de premiados en el 2021 Mejor actriz de reparto de una películaVerónica Echegui por Explota explotaPremio Feroz FlixOlé al mejor cartelJordi Labanda por Rifkin’s FestivalMejor documentalEl año del descubrimiento, dirigido por Luis López CarrascoMejor actriz de reparto de una serieLoreto Mauleón por PatriaMejor guiónPilar Palomero por Las niñasMejor tráilerJavier Fesser, Rafa Martínez por Historias lamentablesMejor música originalKoldo Uriarte, Bingen Mendizabal por BabyMejor actor de reparto de una seriePatrick Criado por AntidisturbiosPremio EspecialMy Mexican Bretzel, dirigida por Nuria Giménez LorangMejor actor de reparto de una películaJuan Diego Botto por Los europeosPremio de honorVictoria Abril, quien pidió perdón por sus palabras sobre la pandemia. "Hemos infravivido para todos. Pido disculpas por hablar sin filtro sobre los fallecidos. No ha sido mi intención. Todas las vidas cuentan. Entre esta variante y la que venga, me iré a un retiro", explicó.Mejor actor protagonista de una películaMario Casas por No matarásMejor actriz protagonista de una películaPatricia López Arnáiz por AneMejor actriz protagonista de una serieElena Irureta por PatriaMejor actor protagonista de una serie (2 premiados)Eduard Fernández por 30 monedasHovik Keuchkerian por AntidisturbiosMejor direcciónPilar Palomero por Las niñasMejor película dramáticaLas niñas, de Pilar PalomeroMejor película de comediaLa boda de Rosa, de Icíar BollaínMejor serie de comediaVamos Juan, de Diego San JoséMejor serie dramáticaAntidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña

