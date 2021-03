https://mundo.sputniknews.com/20210303/petroleos-mexicanos-reemplaza-contrato-leonino-con-odebrecht-1109469648.html

Petróleos Mexicanos reemplaza un contrato "leonino" con Odebrecht

"Se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios Odebrecht, que es famosa porque sobornaba en varios países y llevó a la cárcel por ese procedimiento, esas irregularidades, a presidentes y a funcionarios del más alto nivel", anunció el mandatario en conferencia de prensa.El Gobierno López Obrador consideró que el contrato original del proyecto, a cargo de Braskem-Idesa, filial petroquímica de empresa brasileña, era "leonino" (cuyas ganancias benefician solo a una de los socios pero las pérdidas afectan a todos). El presidente dijo que esta renegociación es parte de la revisión de contratos firmados por administraciones anteriores.Odebrecht aceptó renegociar contratos suscritos con filiales de la petrolera estatal sobre suministro de etano."En el caso de México, esta empresa también entregó sobornos, es parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía, y el propósito nuestro ha sido no permitir la corrupción, no permitir la impunidad, y recuperar todo lo que se pueda", explicó el gobernante.El director general de Pemex, Octavio Romero, explicó a su turno que las pérdidas fueron ocasionas mediante tres cláusulas.En primer lugar, el contrato establecía un precio 30% menor al del mercado internacional para suministrar 66.000 barriles diarios de gas etano durante 20 años, con prórrogas de hasta 15 años adicionales.El diferencial de precios causó entre 2015 y 2020 pérdidas a Pemex por 248 millones de dólares.En segundo lugar, la filial petroquímica de Odebrecht no estaba obligada a pagar el transporte, y la petrolera mexicana perdió en ese rubro otros 122 millones de dólares.La tercera desventaja para Pemex fueron las penalidades establecidas por incumplimientos del contrato, que en cinco años se elevaron a 297 millones de dólares, sanciones que la estatal se negó a pagar desde diciembre de 2018, cuando comenzó el sexenio de López Obrador.El Gobierno evitó apelar a las cortes internacionales por ese contrato firmado en 2010, porque "no sabemos si en esos tribunales internacionales se actúa con rectitud", explicó el presidente.López Obrador puntualizó que "afortunadamente se llega a este acuerdo, a ellos les conviene, estoy seguro que van a seguir operando con utilidades razonables".El acuerdo añade un permiso a Odebrecht para construcción de una terminal portuaria, donde la firma brasileña podrá importar gas etano, materia prima para la la planta Etileno XXI establecida en el puerto petrolero Coatzacoalcos, estado de Veracruz (sureste), en las costas del Golfo de México.

