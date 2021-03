https://mundo.sputniknews.com/20210303/no-a-la-muerte-ecuador-revisa-su-plan-de-tratamiento-del-cancer-1109467127.html

No a la muerte: Ecuador revisa su plan de tratamiento del cáncer

MOSCÚ (Sputnik) — Ecuador revisa su enfoque al tratamiento de una enfermedad —el cáncer—, que se considera unánimemente fatal para la mayoría de personas del... 03.03.2021, Sputnik Mundo

A diferencia de otras clínicas oncológicas a las cuales nos estamos acostumbrados, esta no consultará a los pacientes, sino a los médicos para que puedan tratar oportunamente, e incluso curar, a los enfermos de cáncer.Universidad para médicos en lugar de un hospital"Dentro del mundo médico, cuando hablamos de una clínica, es un espacio de discusión, un espacio de aprendizaje, entonces la Clínica Integral del Cáncer no es que va a dar consulta a los pacientes de manera directa, la población beneficiaria directa son los profesionales de la salud de primer nivel", dijo a Sputnik el doctor Diego Jimbo, coordinador nacional del Acuerdo Contra el Cáncer de Ecuador, red de organizaciones que está detrás del proyecto de la clínica.La Clínica Integral del Cáncer, que tendrá su primera sesión el 23 de marzo, planea celebrar 20 telereuniones en 2021 con la participación de más de 40 profesionales de la salud ya inscritos en el proyecto y al menos cinco especialistas ecuatorianos. La organización espera que tanto el número de participantes como el de expertos aumente después de la inauguración oficial de la clínica el día 22 de este mes.En las sesiones en línea se analizarán los casos reales de cáncer encontrados por los propios participantes en sus comunidades. La clínica mantendrá telereuniones cada dos semanas, y en otros momentos los médicos y profesores se podrán comunicar a través de WhatsApp.Más allá de las ciudadesSegún el coordinador del proyecto, bajo el término "profesionales de la salud" se entienden médicos generales, rurales, familiares, así como enfermeras y psicólogos.Lo único que necesitan es tener una conexión a internet, porque la participación en la iniciativa es gratuita y, a cambio, los médicos que se inscribieron van a recibir mejores herramientas para ayudar a sus pacientes.El doctor Jimbo destacó también que en el análisis de los casos del cáncer se dará preferencia a los enfermos de las comunidades lejanas, que a menudo carecen de servicios oncológicos.Ventajas en númerosLo que busca el proyecto es disminuir el tiempo del diagnóstico y del tratamiento, explicó el doctor Jimbo, lamentando que a menudo los pacientes llegan a especialistas competentes demasiado tarde, sobre todo, debido a la poca cultura preventiva de la ciudadanía o conocimientos limitados de los profesionales de la salud de primer nivel.Sin embargo, el doctor Jimbo está seguro de que "siempre hay algo que hacer": aún en los últimos estadios del cáncer sí es posible paliar la enfermedad y prestar ayuda psicológica al paciente, lo que a veces es casi tan importante como el tratamiento físico.En total, la Clínica espera que el proyecto ayude a salvar 100.000 vidas de personas, que se perderían por el cáncer en Ecuador, en diez años, o sea, un 33% de todos los casos potenciales.Los cálculos se basan en el balance de 2020, cuando se diagnosticaron en el país cerca de 30.000 nuevos casos de cáncer, la gran mayoría en los estadíos 3 y 4.En lo referente a la evaluación de los resultados reales, en la primera etapa los van a medir por la participación en el proyecto, pero luego se calculará el número de pacientes beneficiados directamente a través de los profesionales de la salud que participan en el proyecto.No todo es físicaLos fundadores de la Clínica Integral del Cáncer la han pensado como una institución donde los oncólogos trabajarán en estrecha cooperación con psicológicos para intentar ayudar al paciente de cáncer desde un punto de vista integral.Recordó que las primeras asociaciones con la palabra "cáncer" para la mayoría de las personas del planeta son muerte, hospitalización, ansiedad, depresión, así que es importante tener en cuenta el aspecto espiritual para lograr unos mejores resultados del tratamiento físico de la enfermedad.Y, ¿quién sabe? Quizás en el futuro una mejor educación de los médicos junto con tecnologías avanzadas y acceso a las consultas en línea con los mejores especialistas de cualquier parte del mundo permitan detectar el cáncer en el primer estadio y, como resultado, no tengamos tanto miedo de esa enfermedad porque sepamos que es curable.

