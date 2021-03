https://mundo.sputniknews.com/20210303/medicos-paraguayos-piden-cuarentena-total-por-14-dias-ante-colapso-sanitario-por-covid-19-1109478595.html

Médicos paraguayos piden cuarentena total por 14 días ante colapso sanitario por COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — La presidenta del Círculo de Médicos de Paraguay, Gloria Meza, dijo que se necesita una cuarentena total por al menos dos semanas ante... 03.03.2021, Sputnik Mundo

covid-19

coronavirus

américa latina

paraguay

Señaló que los funcionarios sanitarios no dan abasto en los hospitales, ya que no alcanzan las ambulancias y tampoco se cuenta con los suficientes insumos ni medicamentos."Estamos tratando de resolver los problemas como podemos, ¿qué pasaría si decimos que no podemos resolver y nos vamos a casa? Así como lo harán los transportistas, que irán a huelga porque necesitan un mayor subsidio. Nosotros no tenemos seguros médicos, no se nos paga el subsidio por trabajo insalubre, tenemos un salario miserable, ¿qué es lo que podemos hacer?", agregó.Este miércoles, familiares y funcionarios del Instituto Nacional de Enermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner protestaron frente al edificio por supuesta falta de medicamentos necesarios para el tratamiento de los enfermos de COVID-19.Paraguay confirmó el martes 161.530 casos de COVID-19 y 3.218 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

paraguay

covid-19, coronavirus, paraguay