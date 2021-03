Un falso Tom Cruise suscita preocupación sobre los "usos maliciosos" de la alta tecnología | Vídeos

https://mundo.sputniknews.com/20210303/falso-tom-cruise-suscita-preocupacion-usos-maliciosos-alta-tecnologia-videos-1109447876.html

Una serie de vídeos con lo que parece ser el actor estadounidense Tom Cruise ha suscitado temores sobre cuán lejos podría llegar el engaño de la alta... 03.03.2021, Sputnik Mundo

La primera de estas grabaciones se publicó en TikTok hace más de una semana. En ella la supuesta estrella de la saga Misión: Imposible juega al golf."Si te gusta lo que estás viendo, espera a ver lo que viene", dice el falso Cruise. El vídeo termina con una imitación increíblemente realista de la risa del actor, reconocible al instante.La misma risa la suelta el hombre en otra grabación en la que tropieza y cuenta una historia incoherente sobre un supuesto encuentro con Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la Unión Soviética.El último —y tal vez más realista— vídeo emergió hace 5 días. En él, el supuesto actor realiza un truco de magia con una moneda."Les voy a enseñar algo de magia... Es de verdad", dice el falso Cruise antes de hacer desaparecer el objeto.Las tres grabaciones en conjunto han acumulado hasta la fecha unos 1,1 millones de me gusta. Si bien no está claro quien produjo estos vídeos, varios expertos vieron en estas imágenes ejemplos de lo preocupante que se ha vuelto últimamente la tecnología. Quienes crearon este material habrían tardado muchas horas "para generar el intercambio de caras y aplicar ediciones de posproducción" tras una "excelente actuación" de un imitador, señaló al periódico The UK Times el experto Henry Ajder. Pese a que las imágenes publicadas en TikTok son bastante entretenidas, hasta la fecha se ha registrado un gran número de "usos maliciosos" de deep fakes, que se han usado en la llamada pornografía vengativa y para crear discursos falsos de políticos. Según Rachel Tobac, directora general de la empresa de seguridad en línea SocialProof, estos vídeos demuestran que hemos llegado a una etapa de "deepfakes casi indetectables".

