https://mundo.sputniknews.com/20210303/el-sencillo-truco-que-te-ayudara-a-cortar-las-cebollas-sin-llorar-1109467749.html

El sencillo truco que te ayudará a cortar las cebollas sin llorar

El sencillo truco que te ayudará a cortar las cebollas sin llorar

Si alguna vez has picado cebollas, ya sabes que es imposible hacerlo sin que te lloren los ojos. Este truco viral, bautizado ya como "el 'lifehack' del siglo"... 03.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-03T14:37+0000

2021-03-03T14:37+0000

2021-03-03T14:37+0000

estilo de vida

cebolla

alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1109467499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af3cb756387ba26008e7b6f58951aea8.jpg

Fue la usuaria de TikTok @cerealeatingghost la primera en compartir el insólito método. No obstante, solo se viralizó luego de que fuese publicado en la cuenta @partyshirt que se dedica a poner a prueba distintos lifehacks. El truco consiste en colocar una toalla de papel mojada en la tabla de cortar a la hora de picar la cebolla. El ácido de la verdura "es atraído a las fuentes de agua y tus conductos lagrimales normalmente son el primer lugar", según explicó la usuaria. En cuanto a la toalla, atrae las moléculas irritantes.El corto vídeo acumuló más de 3 millones de me gusta y fue calificado nada más y nada menos como el "lifehack del siglo" por uno de los vlogueros de @partyshirt. Pese a la eficacia del truco, también hubo quienes no quedaron contentos con el método y afirmaron que para ellos "no funcionó". Y tú, ¿ya lo probaste? ¡Comparte tu experiencia con Sputnik!

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

cebolla, alimentación