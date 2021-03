Describen a la estrella de 'Gambito de dama' como "mujer de color" y sus fans no lo perdonan

Variety me distrajo con su papelón. Mere, raza y etnia no es lo mismo. Anya Taylor-Joy es latina pero no es a “woman of color”. Es claramente blanca. Diosa mía.



Esto no es shade a Anya, soy fan y se merecía ese GG. Estoy hablando con Variety.... y con algunos de ustedes. pic.twitter.com/WdtXSFsGBv