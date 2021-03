https://mundo.sputniknews.com/20210303/con-videollamadas-y-chistes-de-tik-tok-candidatos-peruanos-buscan-ganar-en-internet-1109490375.html

Con videollamadas y chistes de Tik Tok, candidatos peruanos buscan ganar en internet

Con los actos presenciales limitados, los candidatos a la Presidencia de Perú apelan a las redes sociales para ganarse el voto de los peruanos. Mientras... 03.03.2021, Sputnik Mundo

Las redes sociales son cada vez más gravitantes en las campañas políticas y son pocos los candidatos a puestos de Gobierno que, en la actualidad, pueden permitirse no contar con estrategias de campaña específicas para los medios digitales. El fenómeno se volvió aún más importante a partir de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a los países que debían celebrar elecciones a limitar los actos políticos presenciales.Uno de los casos paradigmáticos es el de Perú, que escogerá un nuevo Gobierno en 2021 cuando aún no se aplacaron los efectos de la pandemia, que tuvo al país sudamericano como uno de los más afectados por el coronavirus en la región. Teniendo en cuenta esta situación fue que el Jurado Nacional de Elecciones peruano acordó con los partidos políticos un "protocolo sanitario" para evitar que la campaña electoral genere brotes de COVID-19.El protocolo propuso tanto a los candidatos a la Presidencia como al Congreso priorizar el uso de plataformas virtuales a los actos políticos presenciales. Así, si bien los candidatos no suprimieron las recorridas por barrios y ciudades, apostaron con fuerza por consignas interactivas con sus seguidores en redes sociales.Y si bien Twitter, Facebook e Instagram son las más utilizadas, la campaña de 2021 inauguró el uso de Tik Tok entre los políticos peruanos, algunos con propuestas totalmente alejadas de la formalidad.¿Cómo hacen campaña virtual los candidatos en Perú?La excongresista y candidata a la Presidencia peruana por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, apela a una campaña basada en sus propias palabras, a menudo cargadas de críticas al Gobierno y en consonancia con su eslogan de "vamos a cambiarlo todo".Por eso, no fue extraño que la candidata de izquierda apelara a vídeos en vivo en los que marca sus posicionamientos sobre diferentes temas mientras sus seguidores pueden hacerle comentarios o preguntas.La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, apostó por una campaña denominada "A tu lado en la distancia" en la que se valió de una de las herramientas estrella de las cuarentenas: la videollamadas."A tu lado en la distancia es una nueva forma de hacer campaña que me permitirá estar donde tú estés sin poner en riesgo tu salud ni la de tu familia", explicó la candidata el 10 de febrero, cuando lanzó la idea. Fujimori también brindó una dirección de correo electrónico para que sus seguidores pudieran solicitar ser llamados.En los días siguientes, Fujimori difundió algunas de sus videollamadas con simpatizantes, en las que también se incluyeron imágenes de sus interlocutores filmados desde diferentes ángulos.El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, también quiere llegar a la Presidencia y se decidió por una estrategia virtual basada en conferencias temáticas con las propuestas del partido en educación, salud y ciencia, entre otros."Un escenario virtual. Un candidato presidencial. Un público a nivel nacional formulando preguntas. El candidato exponiendo sus propuestas", rezaba la presentación del ciclo, iniciado sobre finales de enero de 2021.El exfutbolista y empresario convertido en líder político de Victoria Nacional, George Forsyth, también está presente en redes más tradicionales como Twitter o Facebook, donde no abandonó sus publicaciones a pesar de haber sido inhabilitado inicialmente para participar de las elecciones.Mientras busca revertir la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, Forsyth continúa su estrategia en redes que, además de una convocatoria a que sus seguidores envíen "ideas" a través del hashtag "#HablaCamiseta", sorprendió con un inédito uso de Tik Tok para un candidato presidencial peruano.El primer vídeo fuera de lo común en esta red llegó en noviembre de 2020, cuando el candidato visitó una chocolatería. Estando allí, aprovechó la ocasión para filmarse bailando e interpretando una escena musical de la película Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate.No fue la única intervención llamativa. Forsyth también añadió vídeos de una persona, con un traje de campana con las iniciales de su partido, bailando diferentes canciones.Más audaz aún parece ser Daniel Salaverry, candidato a la Presidencia por Somos Perú, que no solo utiliza tik tok para bailar sino que ensaya verdaderas humoradas junto a su familia, incluso sin que en los vídeos haya ningún tipo de mensaje político.Salaverry comprende cabalmente la lógica de Tik Tok y publica vídeos en los que, junto a su esposa y sus hijas, interpreta las tendencias virales del momento. El 1 de marzo publicó un vídeo en el actúa junto a su esposa, interpretando a un hombre que, distraído, deja entrever que tiene una amante.El vídeo está acompañado por los hashtags #humor y #familia y recogió más de 3 millones de visualizaciones.

