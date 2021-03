https://mundo.sputniknews.com/20210303/carlos-raimundi-en-su-dialogo-con-biden-amlo-marco-la-diferencia-con-una-posicion-mas-soberana-1109462353.html

Carlos Raimundi: "En su diálogo con Biden, AMLO marcó la diferencia con una posición más soberana"

Los presidentes de EEUU y México tuvieron su primer diálogo desde el triunfo demócrata. "La presencia de López Obrador establece una relación diferente de...

Desde Washington, el embajador argentino ante la OEA Carlos Raimundi dialogó sobre la relación entre EEUU y América Latina tras el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca."Andrés Manuel López Obrador encaró la relación con EEUU no únicamente como parte del universo de América del Norte, del poder anglosajón –como se hacía hasta ahora– sino también como parte del mundo latinoamericano. Ser parte de dos mundos, posiciona a México de otra manera y lo diferencia del México neoliberal, más vinculado a su relación estratégica y comercial con EEUU y Canadá", dijo.El gabinete de Joe Biden"Biden adoptó un tono de reparación dirigido al interior de EEUU", aseguró Raimundi al evaluar los cambios políticos producido en EEUU tras la llegada del demócrata a la Casa Blanca. "Es un gabinete combinado, con ortodoxia y heterodoxia económica, con un horizonte de expectativa prudente y diversidad de la orientación sexual, de latinos y afrodescendientes", algo que contrasta con "los planteos de Trump, que habían generado malestar, supremacismo y racismo" en la sociedad estadounidense.No obstante recordó que el gran tema global en la actualidad es que "el poder del capital globalizado es tan grande que excede a la voluntad de uno u otro presidente de EEUU". Radiografía en el interior de la OEA"La OEA no puede ser otra cosa que el reflejo de la opinión de los gobiernos que la integran" y lamentó que su secretario general, Luis Almagro, volcara sus esfuerzos a "intervenir en los países de la región", consideró Raimundi."Si hubiera puesto la misma energía que tuvo para interferir en la soberanía de algunos países, como Bolivia, en anticipar la provisión de vacunas, tendríamos pueblos mucho menos atacados por el flagelo del virus", apuntó.¿Habrá cambios en Venezuela?"No veo un cambio de política respecto a Venezuela. Eso no quiere decir que no haya canales para distender de los dos lados", apuntó el dirigente argentino. Con todo, observó que en primer término EEUU "debe frenar las sanciones financieras y económicas".Respecto a Caracas, precisó que "se necesita una señal del gobierno de Nicolás Maduro". En tanto, aseguró que "en Cuba hay un clima de cierto optimismo para retomar el rumbo de la administración de Obama", aunque subrayó que "hay una cierta autonomía del complejo militar-industrial que va más allá de la voluntad del Departamento de Estado y del presidente"."Hay que ver quién tiene los dólares en Argentina"Raimundi se refirió al discurso que brindó el presidente argentino en el Congreso: "se confirmaron los grandes ejes del gobierno: la enorme preocupación por la asistencia del Estado a las personas más necesitadas y el acuerdo muy digno con los acreedores privados".Respecto a la deuda externa, celebró la decisión presidencial de investigar "a los responsables del endeudamiento y de la fuga"."Hay que ver quién tiene los dólares en Argentina, cuánto evadieron, porque allí hay una fuente de corrupción muy grande. Hay que decirle 'Nunca más' al proyecto cívico de la dictadura militar", consignó.En el programa se informó a su vez acerca de los cortes de caminos en Ecuador de sectores indígenas que respaldan a Yaku Pérez; el juicio al exmandatario peruano Alberto Fujimori por la esterilización forzada de mujeres; y la reunión de cancilleres de la ASEAN en relación con la crisis política birmana.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

