Bolivia tarda casi un año en recibir donaciones de China por la pandemia

El comunicado acompañó a la presentación de los materiales en un salón de la Cancillería, en un acto encabezado por el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, uno de los principales gestores de las adquisiciones bolivianas de materiales, incluidas vacunas, para combatir a la pandemia.Los materiales eran, por una parte, 10.000 tapabocas entregados el 2 de abril de 2020 a la Embajada boliviana en Pekín, como donación de la empresa china National Aero Technology Import and Export Corporation (CITAC) a las fuerzas armadas bolivianas.A estos insumos se sumaron el 10 de junio cinco respiradores y 500 trajes de bioseguridad entregados a la Embajada boliviana, también como donación, por la empresa china Venere Import and Export Co. Ltd.Blanco divulgó varias comunicaciones enviadas por la Embajada boliviana en Pekín a la entonces canciller de facto Karen Longaric y otras autoridades, solicitando el traslado de los materiales, sin recibir respuesta oportuna.Apuntó que solo el 6 de noviembre pasado, dos días antes de la posesión del presidente Arce, la Cancillería de Longaric solicitó documentos a las empresas donantes para iniciar los trámites de traslado de los materiales.Los barbijos, respiradores y trajes de bioseguridad fueron trasladados finalmente la semana pasada en un vuelo especial de la estatal Boliviana de Aviación, que trajo también varias toneladas de medicamentos comprados por el Gobierno.

