https://mundo.sputniknews.com/20210302/wuling-hong-guang-el-auto-electrico-que-arrasa-en-china-y-reta-al-tesla-model-3-en-ventas--1109396045.html

Wuling Hong Guang: el auto eléctrico que arrasa en China y reta al Tesla model 3 en ventas

Wuling Hong Guang: el auto eléctrico que arrasa en China y reta al Tesla model 3 en ventas

Entre los autos eléctricos más vendidos del mundo, el segundo puesto lo ocupa un vehículo que pocos conocen, pero que sin embargo arrasa en China: el Wuling... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T00:52+0000

2021-03-02T00:52+0000

2021-03-02T00:52+0000

tecnología

motor

tesla

vehículos eléctricos

tesla model 3

coche eléctrico

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1109395517_0:27:1660:960_1920x0_80_0_0_decdb4bbfe3c2f4612c251ef8326815a.jpg

Lo destacable de este vehículo es que fue lanzado tan solo en verano de 2020, y le bastó con medio año en el mercado para llegar a ocupar el segundo puesto entre los coches eléctricos más vendidos del mundo, a pesar de estar a la venta solo en China. De hecho, tal y como destaca el canal de YouTube Electroheads, cuando comiencen sus ventas en otras partes del mundo, el Wuling Hong Guang incluso podría hacerse con el liderazgo en el mercado de los coches eléctricos, donde de momento reina la oferta más económica de Tesla: el Model 3. Este pequeño vehículo es una creación conjunta de la estadounidense General Motors, y las compañías chinas Wuling Motors y Saic Motor. Una de sus principales ventajas es el hecho de que con un coste que se sitúa por debajo de los 5.000 dólares, el Wuling Hong Guang es uno de los coches eléctricos más baratos del mundo. Esto significa que el vehículo chino cuesta aproximadamente 8,5 veces menos que el Tesla Model 3 en su configuración básica, y unas cinco veces menos que un auto eléctrico promedio vendido en el país asiático. Sin embargo, sus creadores destacan que el precio no es la única ventaja de este diminuto coche. Así, precisamente sus reducidas dimensiones le dan un toque de practicidad, ya que mide tan solo unos tres metros de largo y 150 cm de ancho. Sin embargo, incluso con este tamaño tiene espacio para cuatro personas, o dos personas y un espacio de carga aumentado al abatir los asientos traseros. Entre las comodidades, por un extra en el precio, el Wuling Hong Guang vendrá equipado con aire acondicionado. Todas las versiones tienen una velocidad punta de poco más de 100 km/h, pero se puede elegir entre dos opciones de baterías con autonomía diferente. La primera opción es una batería de 9,2 kWh que proporciona un alcance de 120 kilómetros. Mientras que la segunda opción es una batería de 13,8 kWh que da la posibilidad de recorrer 170 kilómetros sin una recarga adicional. En cuanto a la seguridad, el coche tiene sensores de aparcamiento traseros, ABS y sensores de presión en los neumáticos. Con ello, curiosamente, no tiene airbags. Pero todo esto no ha parado a los compradores del Wuling Hong Guang. Así, cuando el fabricante sacó a la venta estos autos en julio de 2020, en los primeros 20 días se vendieron más de 15.000 unidades, y se recibieron otros 35.000 pedidos en agosto. El ritmo se ha mantenido a lo largo de los últimos meses con 25.000 coches de este modelo vendidos y otros 37.000 entregados en enero de 2021, lo cual es casi el doble de los Tesla Model 3 que se fabricaron. Próximamente, este vehículo chino podría probar sus fuerzas también en el mercado internacional. Según Electroheads, la compañía china planea vender sus autos en Europa en colaboración con una empresa de Latvia, aunque allí su precio se duplicaría debido a las diferencias entre los requisitos de fabricación.

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, tesla, vehículos eléctricos, tesla model 3, coche eléctrico, china