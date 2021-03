https://mundo.sputniknews.com/20210302/rusia-estudia-reducir-aranceles-a-la-importacion-de-carne-de-aves-de-brasil-1109408137.html

Rusia estudia reducir aranceles a la importación de carne de aves de Brasil

Rusia estudia reducir aranceles a la importación de carne de aves de Brasil

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno ruso baraja reducir los aranceles sobre la importación de carne de aves de corral procedente de Brasil, si otras medidas para... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T11:15+0000

2021-03-02T11:15+0000

2021-03-02T11:20+0000

comercio exterior

américa latina

aranceles

aves

brasil

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/14810/70/148107069_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_db7f135514b46e20158f5ad7bc7a8882.jpg

El 2 de marzo el ministro de Agricultura ruso, Dmitri Pátrushev, mantuvo una reunión con las mayores empresas de la industria avícola, en la que, entre otros temas, se abordó la subida del precio de la carne de aves de corral y los huevos en Rusia."En la reunión, en particular, se señaló que como posible medida de estabilización, el Gobierno estudia reducir los aranceles sobre la importación de carne de aves de corral de Brasil, que es uno de los principales proveedores de este producto. Esta medida se podría tomar si otras decisiones no son suficientes", dijo uno de los participantes de la reunión.El Ministerio de Agricultura ya había propuesto una serie de medidas de apoyo para mantener la estabilidad financiera de los productores y estabilizar los precios.En particular, el Ministerio planea aumentar el límite de los préstamos preferenciales a corto plazo para las empresas avícolas, de 1.000 millones a 1.500 millones de rublos (20 millones de dólares) y prolongar los préstamos de inversión preferenciales para las empresas afectadas por la gripe aviar hasta por 12 años.Con el fin de estimular la producción de huevos incubados en Rusia, el Ministerio de Agricultura baraja aumentar los aranceles sobre la importación de este producto, de 0 a 5% a partir del 1 de enero de 2022 y hasta 15% a partir de 2023.Al mismo tiempo, se baraja la posibilidad de reembolsar los costos para la construcción y modernización de las instalaciones para la producción de huevos incubados a partir de 2022. Otra medida de apoyo podría ser la compensación de parte de los costos por kilogramo de los productos fabricados y vendidos.De acuerdo con la fuente, el Gobierno ruso está preocupado por la subida de los precios de las aves de corral y los huevos, pues son los tipos de proteína animal más accesibles para la población.El interlocutor de la agencia añadió que el desequilibrio en la oferta y la demanda dispara los precios de los productos avícolas, algo que el Gobierno ruso ve inaceptable dada la reducción del poder adquisitivo de los rusos.

/20210203/rusia-desbanca-a-brasil-como-quinto-productor-de-carne-de-cerdo-en-2020-1094314779.html

/20201203/los-precios-mundiales-de-los-alimentos-suben-a-su-maximo-en-casi-6-anos-1093712857.html

brasil

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

comercio exterior, aranceles, aves, brasil, rusia