Representante de la Unión Europea se despide de Venezuela tras su expulsión

Representante de la Unión Europea se despide de Venezuela tras su expulsión

CARACAS (Sputnik) — La representante de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante, se despidió del país tras su expulsión por parte del Gobierno de... 02.03.2021

américa latina

ue

venezuela

"Hoy, 2 de marzo, Caracas me regaló el amanecer más bello con el Ávila en todo su esplendor; gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto, los llevo a todos en tantos recuerdos hermosos; mi corazón se queda aquí, te quiero Venezuela", dice el mensaje publicado por Brilhante en su cuenta de la red social Twitter.El 24 de febrero, el Gobierno de Venezuela la declaró persona no grata y le dio 72 horas a la diplomática para abandonar el país.De acuerdo a medios locales, por razones de logística de vuelos la salida de la embajadora se retrasó.El Ejecutivo expulsó a Brilhante dos días después de que la Unión Europea sancionó a 19 funcionarios con el argumento de que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre no cumplieron los estándares de transparencia necesarios.De acuerdo al Gobierno, la Unión Europea ha aplicado al menos 50 sanciones contra Venezuela.La Unión Europea impuso las medidas, a dos semanas de que la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, instó a ese bloque y a Estados Unidos a levantar las sanciones a Venezuela, al considerar que han exacerbado las calamidades preexistentes y provocado una crisis económica y humanitaria.

