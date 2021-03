https://mundo.sputniknews.com/20210302/relaciones-entre-venezuela-y-la-ue-se-debaten-entre-sanciones-y-expulsion-1109442035.html

Relaciones entre Venezuela y la UE se debaten entre sanciones y expulsión

Relaciones entre Venezuela y la UE se debaten entre sanciones y expulsión

CARACAS (Sputnik) — Las tensiones entre Venezuela y la Unión Europea (UE) aumentan, y a juicio del diputado Roy Daza,del gobernante Partido Socialista Unido... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T21:59+0000

2021-03-02T21:59+0000

2021-03-02T21:59+0000

américa latina

ue

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109170/31/1091703184_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c6fe36f1d2b868bcf463bfa1666a81ba.jpg

El pasado 24 de febrero, el Gobierno de Nicolás Maduro declaró persona no grata y expulsó del país a la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante.Aunque el Ejecutivo le dio 72 horas para salir del territorio venezolano, recién el 2 de marzo cuando Brilhante, quien ocupaba el cargo desde el 2017, abandonó Caracas."Gracias infinitas a todos los venezolanos por su cariño, reconocimiento y afecto", fue parte del mensaje que escribió la embajadora en su cuenta en Twitter.Las acciones que pudieran emprender los países de la UE sobre Venezuela dependerán de las cancillerías de cada nación, y Caracas no aceptará injerencias de ningún tipo, dijo Daza.¿Qué sucedió?El 22 de febrero, la UE impuso nuevas sanciones contra 19 funcionarios del Estado venezolano, bajo el argumento de que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre carecían de los estándares necesarios.Entre los sancionados figuran diputados opositores, rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y magistrados, entre otros.Tras la medida, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) aprobó un acuerdo para que el Ejecutivo expulsara y declarara persona no grata a Brilhante.Maduro dijo que su Gobierno dio cumplimiento al acuerdo del parlamento, y que aunque no hubiesen querido expulsar a la embajadora tomó la decisión porque "no pueden permitir que nadie ofenda a Venezuela".En julio de 2020, el Gobierno venezolano dejó sin efecto la expulsión de Brilhante, luego de que en ese entonces la Unión Europea también impusiera sanciones contra 11 funcionarios del país caribeño.UE injerencistaDaza, integrante de la Comisión de Diálogo y Paz del parlamento, subrayó que la UE desarrolla una política injerencista hacia Venezuela."La UE mantiene una línea injerencista, un apoyo a grupos que podrían ser calificados como terroristas y que actúan en función a los intereses de una potencia extranjera desde hace mucho tiempo. Los dirigentes más prominentes de estos grupos ultrafascistas están viviendo cómodamente en países de Europa", comentó.El diputado recordó que la UE ha impuesto 55 sanciones contra funcionarios venezolanos, y además desconoce a Maduro como presidente."La política que desarrolla la UE respecto a nuestro país también tiene otros ingredientes, que es que algunos países de Europa reconocen como presidente a una persona que se autoproclamó sin que nadie lo hubiese electo (Juan Guaidó)", sostuvo.España a revisiónCuatro días después de la expulsión de la representante de la UE, Maduro anunció que revisarán las relaciones con España, tras la visita de la ministra de Exteriores de ese país, Arancha González Laya, a un centro de atención al migrante y refugiados en la frontera entre Colombia y Venezuela.En ese sentido, Daza manifestó que la visita de González Laya al centro de migrantes demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez está del lado de los que agreden a Venezuela.Entretanto, Maduro pidió la UE rectificar su postura, porque de lo contrario dijo que no habrá más diálogo con los países de ese bloque.

/20210226/los-presidentes-de-venezuela-no-se-elige-en-bruselas-embajadora-de-venezuela-ante-la-ue-1109301613.html

/20210225/venezuela-maduro-advierte-a-ue-que-podria-cortar-los-vinculos-1109237767.html

/20210226/cancilleria-rusa-la-ue-torpedea-el-dialogo-venezolano-1109274946.html

/20210224/1109186872.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Kelly Carreño

Kelly Carreño

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Kelly Carreño

ue, venezuela