https://mundo.sputniknews.com/20210302/observadores-valoran-participacion-ciudadana-en-proceso-electoral-en-el-salvador-1109397648.html

Observadores valoran participación ciudadana en proceso electoral en El Salvador

Observadores valoran participación ciudadana en proceso electoral en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — La participación ciudadana y la respuesta institucional al retraso en el comienzo de las elecciones legislativas y municipales de El... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T02:40+0000

2021-03-02T02:40+0000

2021-03-02T02:40+0000

américa latina

centroamérica

el salvador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1109397623_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_22054ae5cef1da57a1b49956fdfb01b2.jpg

Díaz, estudiosa de las relaciones internacionales, valoró la notable presencia de personas de la tercera edad y con movilidad reducida en las urnas, aunque lamentó incidentes como el retraso en la instalación de varias Juntas Receptoras de Votos (JVR).La referida Red, una organización no gubernamental que también vela por la defensa de derechos cívicos, sociales y humanos, estimó que tal situación pudo ser prevista y evitada, y perjudicó directamente a quienes acudieron a votar a primera hora.Tal problema también inquietó a Yeannine Casco y Ana Collado que llegaron desde España para monitorear la transparencia del proceso, en el que participó el 51% de los 5,3 millones de electores empadronados, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE)."Nos preocupó bastante el retraso en los centros de votación, estuvimos en un colegio que demoró una hora y media en abrir, algo injustificable y que provocó colas mayores", comentó Casco, consultora digital mexicana radicada en España.A su vez, Collado señaló que problemas como la demora en la acreditación de miembros de las JRV no afectó a todos los partidos por igual, si no a responsables de los oficialistas Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).El observador salvadoreño Eduardo Escobar explicó a Sputnik que dicha demora obedeció a que los mencionados partidos cambiaron a última hora a las personas designadas para las JRV, y algunas carecían de los requisitos exigidos por ley."No fue una equivocación del TSE, si no que las listas enviadas por Nuevas Ideas y GANA no correspondían, y así no podían ser instaladas las mesas de votación", afirmó Escobar, director de la organización de contraloría social Acción Ciudadana.Unos 3.200 observadores nacionales y extranjeros participaron en los comicios del pasado 28 de febrero, y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) destacó el apoyo del TSE a esta supervisión del proceso.Los resultados preliminares indican que Nuevas Ideas arrasó en las elecciones del domingo para elegir a los 84 diputados a la Asamblea Legislativa, los 20 al Parlamento Centroamericano y los 262 concejos municipales.Según la tendencia del contador del TSE, la formación creada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se quedaría con la mayoría absoluta de la Asamblea para la legislatura 2021-2024, lo cual le permitiría el Ejecutivo gobernar sin necesidad de pactar con la oposición.

/20210301/corte-electoral-de-el-salvador-debio-prever-contingencias-en-comicios-1109393248.html

/20210226/el-salvador-elecciones-legislativas-y-desafios-impostergables-1109305545.html

/20210224/1109186596.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

centroamérica, el salvador