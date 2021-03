https://mundo.sputniknews.com/20210302/monedas-y-lingotes-de-oro-el-millonario-robo-en-la-lujosa-costa-uruguaya-1109434839.html

Monedas y lingotes de oro: el robo millonario en la lujosa costa uruguaya

Una lujosa mansión de La Barra, un balneario de la costa atlántica de Uruguay, sufrió un robo cinematográfico: ladrones ingresaron a la vivienda y, tras cortar... 02.03.2021, Sputnik Mundo

Miles de dólares en efectivo, monedas de oro y plata y hasta lingotes de oro fue el inédito botín que se llevaron ladrones de una lujosa vivienda en La Barra, una de las zonas balnearias más exclusivas de la costa uruguaya. Al mejor estilo de una serie de Netflix, los ladrones se valieron de herramientas para abrir una bóveda gigante dentro de la mansión.La Barra es uno de los balnearios más exclusivos del departamento de Maldonado, al este del territorio de Uruguay. A 10 kilómetros de Punta del Este, la zona se caracteriza por albergar lujosas mansiones donde empresarios y estrellas del espectáculo, especialmente de Argentina.Las llamativas viviendas no solo atraen a los periodistas de la farándula sino también a habilidosos ladrones que se especializan en este tipo de botines de lujo y que suelen aprovecharse de las largas ausencias de los propietarios. A pesar de que la pandemia de COVID-19 redujo la cantidad de turistas en la zona, no hizo que los robos millonarios se detuvieran.Hasta el momento, el robo más notorio de la temporada 2021 se produjo el fin de semana del 20 de febrero. Según consignó la emisora de Maldonado FM Gente, la propietaria de la mansión conocida como Five Stars denunció que delincuentes habían ingresado a la vivienda mientras estaba vacía y habían logrado acceder a la bóveda.En efecto, la casa escondía en una de sus habitaciones una gran caja fuerte de 3 metros de alto por 3 metros de ancho. Dentro, a su vez, había varias cajas fuerte más pequeñas donde los propietarios distribuían sus objetos de valor.De acuerdo a la denuncia, los ladrones conocían los planos de la vivienda y se movieron con tranquilidad adentro, donde utilizaron herramientas para cortar la bóveda y acceder a las riquezas.Lo más llamativo del robo no es cómo los ladrones lograron burlar la bóveda sino la magnitud del botín que se llevaron. Según denunciaron sus propietarios, los asaltantes se llevaron 120.000 dólares en efectivo, 200 monedas de oro y plata de diferentes procedencias, un anillo y una cadena de plata y hasta dos lingotes de oro.La forma en que los delincuentes ingresaron a la vivienda hace presumir a la Policía que conocían el lugar, por lo que las autoridades no descartan que alguien allegado a las víctimas esté involucrado.

