https://mundo.sputniknews.com/20210302/los-creadores-de-telegram-se-enfrentan-a-una-deuda-millonaria-1109426221.html

Los creadores de Telegram se enfrentan a una deuda millonaria

Los creadores de Telegram se enfrentan a una deuda millonaria

La empresa Disruptive Era Fund (DEF), filial de la fundación de inversiones rusa Da Vinci Capital, amenaza con llevar a los tribunales a los fundadores de la... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T16:49+0000

2021-03-02T16:49+0000

2021-03-02T16:49+0000

economía

criptomonedas

compañías

telegram

inversores

divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1109426170_0:224:1200:899_1920x0_80_0_0_d530e8b24fc2e93eb2b95af440af4a41.jpg

Una fuente familiarizada con el asunto informó a Forbes de que los juristas de la compañía enviaron una carta oficial —el denominado letter before claim— en la que advirtieron a Telegram de que tiene un plazo de dos semanas para compensar a los inversores. En caso contrario, la fundación podría acudir a los tribunales. Otra fuente citada por el portal declaró que se trata de una deuda de 20, y no de 100 millones de dólares. Al mismo tiempo, ninguno de los propietarios de la fundación se pronunció al respecto.En 2018, DEF —uno de los principales inversores de la plataforma— firmó un acuerdo con la empresa de Durov para la compra de tokens por una suma de 72,1 millones de dólares. Para esto, Telegram Group Inc. y su filial TON Issuer vendieron 2.900 millones de tokens por 1.700 millones de dólares.En mayo de 2020, Durov se vio obligado a suspender el ambicioso proyecto, que también incluía la criptomoneda Gram y el sistema de identificación de usuarios Pasaporte de Telegram, entre otros servicios. El emprendedor explicó que un tribunal de EEUU bloqueó TON y, de acuerdo con la decisión de los jueces, la criptomoneda no puede venderse en ningún país del mundo, pues los ciudadanos estadounidenses podrán acceder a la plataforma virtual incluso tras su suspensión en EEUU. En febrero, Telegram sufrió falta de capital. La compañía tendrá de plazo hasta finales de abril para pagar a los inversores alrededor de 600 millones de dólares. Ahora, la empresa busca atraer 1.000 millones de dólares en bonos y encontrar nuevas formas de monetizar la app de mensajería para poder pagar la deuda.

/20200625/la-justicia-de-eeuu-ordena-a-telegram-devolver-1200-millones-a-compradores-de-criptomonedas-1091879899.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

criptomonedas, compañías, telegram, inversores, divisas