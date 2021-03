https://mundo.sputniknews.com/20210302/kabul-no-esta-en-contra-de-la-participacion-taliban-en-las-elecciones-1109400024.html

Kabul no está en contra de la participación de los talibanes en las elecciones

Kabul no está en contra de la participación de los talibanes en las elecciones

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Afganistán no está en contra de que los talibanes participen en las elecciones para comprobar si tienen la confianza de los... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T07:53+0000

2021-03-02T07:53+0000

2021-03-02T08:16+0000

afganistán

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107176/35/1071763591_0:120:2049:1272_1920x0_80_0_0_aec2b9c231883f5a381a7de255c3d645.jpg

El canciller recalcó que las elecciones serán una muestra de la confianza del pueblo afgano en el Gobierno o en los talibanes.Antes, el ministro afirmó a Sputnik que Kabul no fija fecha límite en las negociaciones con los talibanes, ya que la delegación oficial tiene compromisos ante el pueblo afgano y no puede abandonar la mesa de negociaciones.A pesar de una importante presencia militar de EEUU y sus aliados de la OTAN, Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS (ambos grupos, prohibidos en Rusia por terroristas).Las negociaciones interafganas que se desarrollan desde mediados de septiembre de 2020 en la capital catarí, Doha, no han derivado hasta ahora en una reducción de la violencia.EEUU acusa a los talibanes de incumplir su parte del acuerdo logrado en febrero de 2020 con los continuos ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que podría retrasar la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano.

/20210227/afganistan-reitera-su-compromiso-con-el-proceso-de-paz-1109320616.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

afganistán, oriente medio