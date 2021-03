https://mundo.sputniknews.com/20210302/estado-brasileno-de-santa-catarina-colapsa-y-empieza-a-evacuar-a-pacientes-con-covid-19-1109437119.html

Estado brasileño de Santa Catarina colapsa y empieza a evacuar a pacientes con COVID-19

Estado brasileño de Santa Catarina colapsa y empieza a evacuar a pacientes con COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El sistema hospitalario del estado brasileño de Santa Catarina (sur) empezó a colapsar debido al rápido aumento de pacientes con... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T19:46+0000

2021-03-02T19:46+0000

2021-03-02T19:48+0000

américa latina

covid-19

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1093281308_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c481d1f5d73bf5889fd24e0e66741879.jpg

Según informó la Secretaría de Salud del gobierno de Santa Catarina en un comunicado remitido a Sputnik, el 1 de marzo había "228 pacientes" esperando acceder a una cama en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales del estado.El número será actualizado en las próximas horas.Las autoridades sanitarias, resaltaron, no obstante, que "ninguno de esos pacientes dejó de recibir asistencia médica", y que fueron atendidos por equipos clínicos, a pesar de no estar en terapia intensiva. Según el Consejo de Enfermería de Santa Catarina, entre el 21 de febrero y el 1 de marzo en el estado hubo 16 muertes de pacientes con COVID-19 que esperaban acceder a una cama para tratar la enfermedad.La situación es especialmente grave en la ciudad de Chapecó, donde fallecieron nueve personas en ambulatorios, a la espera de ser trasladados a un hospital.Actualmente, la tasa de ocupación de las camas de UCI destinadas a los pacientes con COVID-19 en Santa Catarina es del 98,6%.El gobierno del estado también informó que este martes empezará a trasladar en avión a 16 pacientes con COVID-19 hacia el estado de Espírito Santo (sureste), a más de 1.200 kilómetros de distancia."Nuestra prioridad en estos momentos es salvar vidas; en otros momentos, acogimos a pacientes de diferentes regiones del país, y ahora contamos con la solidaridad de Espírito Santo", comentó el secretario de Salud de Santa Catarina, André Motta Ribeiro.Además de Santa Catarina, el vecino estado de Río Grande do Sul (sur) también está colapsando; según las autoridades locales, las camas en UCI llevan más de cuatro días rozando el 100 por 100 de ocupación.

/20210301/secretarios-de-salud-de-brasil-alertan-por-colapso-hospitalario-y-piden-toque-de-queda-1109385278.html

/20210302/brasil-descarta-implantar-toque-de-queda-nacional-para-frenar-covid-19-no-somos-una-dictadura-1109421252.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, brasil