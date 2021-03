El presidente de Perú recibe segunda y última dosis de vacuna contra COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20210302/el-presidente-de-peru-recibe-segunda-y-ultima-dosis-de-vacuna-contra-covid-19-1109435056.html

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Francisco Sagasti, recibió la segunda y última dosis de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por el laboratorio... 02.03.2021

El 10 de febrero, el presidente fue inmunizado con la primera dosis de la vacuna china durante un acto público que buscó generar confianza en la población hacia la inmunización.Luego de ser inoculado, Sagasti indicó que la vacuna "ayuda enormemente", pero la población "no debe dejar de lado todas las medidas de protección y protocolo que se han planteado".El mandatario agregó que el Gobierno peruano anunció este 2 de marzo la llegada el miércoles 3 de un primer lote de 50.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer contra el COVID-19."En el vuelo de KLM 743, a las 19.05 (hora local, 00.05 GMT), llega el primer lote de vacunas de Pfizer. 50.000 vacunas llegarán mañana [miércoles 3] y todas las semanas seguiremos recibiendo montos similares de dosis de vacunas", dijo el presidente, Francisco Sagasti, en conferencia de prensa desde Lima.Pfizer es el segundo laboratorio que provee de vacunas a Perú, luego de que en febrero llegó un lote de un millón de dosis del laboratorio Sinopharm de China. "Ahora empezará el proceso de vacunación no con uno sino con dos laboratorios. Todo el equipo del Ministerio de Salud está en la labor de ampliar toda la logística necesaria para vacunar a todos los peruanos", indicó el mandatario.Por otro lado, Sagasti indicó que el Gobierno tiene asegurada la provisión de 48 millones de dosis contra el COVID-19 hasta finales de este año, las dosis irán llegando "en la medida que la capacidad de los laboratorios se ponga al día con la enorme demanda que existe en el mundo".Asimismo, el jefe de Estado indicó que con las dosis de Sinopharm cerca de 300.000 miembros del personal sanitario ya recibieron la primera dosis, mientras que la inmunización con la segunda dosis ya empezó.A la fecha, Perú registra 46.685 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.332.939 infectados.Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 114.140.104 casos confirmados de contagio y 2.535.520 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.Inversión públicaFrancisco Sagasti informó que Perú alcanzó en los meses de enero y febrero de 2021 una cifra récord en inversión pública. El jefe de Estado indicó que la inversión bimensual asciende a 3.159 millones de soles (877,5 millones de dólares), la cual es la más alta alcanzada por el país durante los últimos once años."En muchos lugares es la inversión pública lo que jala la recuperación económica, pero no nos quedamos allí", aseguró.Afirmó que este 3 de marzo habrán más noticias de lo que está haciendo el Gobierno para reactivar la economía.

