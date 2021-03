https://mundo.sputniknews.com/20210302/el-gobierno-espanol-asegura-haber-atendido-al-consejo-de-estado-sobre-los-fondos-europeos-1109420129.html

El Gobierno español asegura haber atendido al Consejo de Estado sobre los fondos europeos

El Gobierno español asegura haber atendido al Consejo de Estado sobre los fondos europeos

BILBAO (Sputnik) — La portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, afirmó que ya se adoptaron todas las recomendaciones que el Consejo de Estado... 02.03.2021

"Las observaciones que por parte de este órgano se consideraron esenciales, todas y cada una se adoptaron en el decreto que se propuso al Congreso de los Diputados", dijo en torno al texto del órgano consultivo conocido este 2 de marzo.En este informe, solicitado a iniciativa del Gobierno, el Consejo de Estado, llega a expresar su "preocupación" por lo que describe como "la eliminación o modulación de mecanismos de control" en cuanto a la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones en el decreto ley de los fondos de la Unión Europea.Este informe de un órgano que preside la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega fue emitido a principios de diciembre, pero no se dio a conocer hasta el 1 de marzo y en círculos políticos españoles se consideró un golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez.La portavoz del Gobierno negó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el informe fuese "demoledor" puesto que, dijo, su tarea "es siempre constructiva".Añadió María Jesús Montero que la opinión del Consejo de Estado fue favorable a la tramitación del decreto de ayudas europeas, pese a que desde el Gobierno se evitó hacerlo público en el momento de votar en el Congreso esa norma.La cuestión fue objeto de polémica política al trascender el informe en la jornada del 1 de marzo.El portavoz nacional del Partido Popular (PP) y también alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consideró "un escándalo en términos democráticos" que el Gobierno "hurtase al Congreso" el dictamen antes de su convalidación del decreto de las ayudas.Hay que recordar que fueron las formaciones de oposición PP y Ciudadanos quienes reclamaron al Ejecutivo que lo publicara, tras afirmar que su contenido era muy crítico.Desde la formación ultraconservadora Vox, que con su abstención facilitó al Gobierno socialista la aprobación del decreto, su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, dijo este 2 de marzo que su partido ya avisó de que los mecanismos de control previstos "no eran suficientes".Espinosa de los Monteros justificó la abstención por la situación crítica de la economía y añadió que no se arrepienten de haber facilitado con esa abstención la norma que permitirá comenzar a tramitar los fondos europeos.

