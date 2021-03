https://mundo.sputniknews.com/20210302/el-gobierno-espanol-afirma-que-hacienda-trata-a-juan-carlos-i-como-un-ciudadano-mas-1109424916.html

El Gobierno español afirma que Hacienda trata a Juan Carlos I como un ciudadano más

El Gobierno español afirma que Hacienda trata a Juan Carlos I como un ciudadano más

MADRID (Sputnik) — La ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, defendió que la administración tributaria del país trata al rey emérito Juan Carlos... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T16:52+0000

2021-03-02T16:52+0000

2021-03-02T16:45+0000

españa

los escándalos financieros del rey emérito de españa juan carlos i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1094027850_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_37715d80410d54698e5dbae9b1f32a86.jpg

"Quiero afirmar con rotundidad que es falso que el Ministerio de Hacienda, ni tampoco la Agencia Tributaria, hubiera tenido conocimiento de ningún tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen por parte de todos los contribuyentes", afirmó en rueda de prensa.El 26 de febrero el rey emérito pagó al fisco más de 4 millones de euros correspondientes a rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros.Es la segunda regularización ante la Agencia Tributaria por parte de Juan Carlos I, que el pasado diciembre abonó otros 678.000 euros correspondientes a una deuda posterior a su abdicación en 2014.Con estos abonos, el monarca —expatriado a Emiratos Árabes en un intento de la Casa Real por marcar distancias entre su figura y la del rey actual, Felipe VI— pretende anticiparse a una posible apertura de investigaciones judiciales por delitos fiscales posteriores a su tiempo como rey, cuando era inviolable.Los partidos de ámbito republicano —entre los que se incluye Unidas Podemos, integrado en el Gobierno de España— criticaron que la administración tributaria no haya investigado más a fondo el patrimonio del monarca antes de estas regularizaciones.Además, varios partidos pidieron la comparecencia de la ministra de Hacienda y otros responsables de la administración tributaria en sede parlamentaria para explicar su actuación, una petición que fue rechazada por le Mesa del Congreso de los Diputados.Ante estas críticas, María Jesús Montero respondió afirmando que la Agencia Tributaria no ofrece tratos de favor a ningún ciudadano porque su labor es "absolutamente profesional".La ministra subrayó que las regularizaciones llevadas a cabo por el monarca "no terminan ningún proceso" sino que la Agencia Tributaria analizará la información disponible para discernir si la documentación aportada por el rey emérito es "completa y veraz".

/20210226/vicepresidenta-espanola-sobre-regularizacion-de-juan-carlos-i-no-es-buena-noticia-etica-1109280328.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

los escándalos financieros del rey emérito de españa juan carlos i