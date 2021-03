https://mundo.sputniknews.com/20210302/el-cafe-de-bolivia-avanza-hacia-la-excelencia-1109392632.html

El café de Bolivia avanza hacia la excelencia

El café de Bolivia avanza hacia la excelencia

En la región paceña de Yungas se concentra el 80% de la producción de café de Bolivia. De esta población salió el ganador del último torneo Taza Presidencial... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T00:09+0000

2021-03-02T00:09+0000

2021-03-02T00:09+0000

américa latina

café

producción

bolivia

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1109394064_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_25448f6b86746ed9e1f1be59b903e891.jpg

Hace 60 años, en la región de Yungas, departamento de La Paz, se producían hasta 7.500 toneladas anuales de café, destinados por completo al mercado internacional. Poblaciones como Caranavi se crearon en torno al comercio de esta bebida energizante, indispensable para que cada mañana despierte gran parte de la humanidad. En la última década, con apoyo del Gobierno nacional, el café boliviano comenzó a recuperar compradores en Estados Unidos y Europa.Ruth Vidaurre, presidenta de la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB), contó a Sputnik que —pasado el auge de los 60— la producción de café llegó a caer hasta las 1.700 toneladas anuales. Actualmente, el negocio repuntó con la comercialización de 3.000 toneladas anuales.Además, ahora Bolivia cuenta con un demandante mercado interno, lo cual no ocurría en el siglo pasado."Entre las décadas del 60 y 70 se ha logrado producir bastante café en Yungas, por el sector de Caranavi. Por esas épocas se han llegado a producir 150.000 sacos [de 50 kilos cada uno]. Caranavi vivía gracias al café, se ha desarrollado gracias al café", dijo Vidaurre. El problema con los compradores extranjeros vino "cuando se prometió un buen café, pero no se logró mandar lo que se había prometido".En esos años, el café era producido en haciendas por particulares. No había organizaciones de productores como la FECAFEB, fundada en 1991. Por ello, 50 años atrás se lo comercializaba sin cumplir los estándares de calidad hoy vigentes. Vidaurre comentó que no existen actas ni documentos sobre este conflicto, pero llegó a saber que en un puerto de Europa arrojaron al mar un cargamento de mal café boliviano.El negocio tuvo un nuevo impulso en 2010, a partir del apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y del Gobierno nacional, fundamentalmente a partir de 2015, cuando se instauró el torneo Taza Presidencial, que premia a las infusiones sobresalientes del país, lo cual es determinado luego de un exhaustivo proceso de selección, que toma todo un año.Para la presidenta de los exportadores de café, con este torneo "nuevamente se ha vuelto a posicionar el café boliviano como un café de alta calidad. Pero no estamos produciendo ya en gran cantidad, por eso se ha creado el Programa Nacional de Café, con el cual se pretende volver a tener la producción que se tenía años atrás".El Programa de Inversión a la Caficultura a Nivel Nacional es impulsado por la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.Los Yungas paceños concentraban el 95% de la producción de café. Pero —según Vidaurre— en la última década su participación se redujo a un 80%, con la expansión de los cultivos a otros cinco departamentos: Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Actualmente, 15.000 familias viven de este cultivo.Un negocio en crecimientoDesde que era niña, Gladys Gómez Acho se dedicaba a recolectar café para venderlo. Pero actualmente lo recoge, lo procesa, lo embolsa y lo vende. Además abrió una cafetería en Caranavi, donde vende su café, en paquete y también en taza.Ella es una de las cien integrantes de la cooperativa Villa Oriente, que es el nombre de su comunidad y también del café que producen. Allí tienen los preciados arbustos resguardados bajo árboles. "Ahorita está verde el café. Hay que esperar hasta junio para cosecharlo y se termina en septiembre. No lo fumigamos. Por eso nuestro café es orgánico", ilustró.Pudieron abrir su cafetería hace dos años, a partir del apoyo del programa Café Correcto, financiado por la Unión Europea y ejecutado por Soluciones Prácticas, entre otras OSC locales.Gómez comentó que aún no se sienten listos para participar del torneo Taza Presidencial, lo cual requeriría contar con un volumen de café menor, porque sus estándares de calidad exigen cuidar con empeño los cultivos. Por el momento, prefieren concentrarse en cumplir con las cantidades de producción comprometidas al mercado internacional.Un fruto muy delicadoLa planta de café, originaria de Asia, habría llegado a Bolivia durante la colonia española (1545-1825). La presidenta de la FECAFEB indicó que sus frutos requieren mucho cuidado en todas sus etapas: mientras va tomando el tono rojizo que marca el tiempo de la cosecha, hasta los posteriores procesos de secado, tostado y molido. Por ello, quienes producen café de alta calidad no pueden hacerlo en gran cantidad.Los productores de café mantienen sus métodos en absoluta reserva. "Ahora Fernando Calle ha ganado el premio Taza Presidencial. Pero no nos comenta cómo ha manejado este café que ha ganado. Por terceras personas sabemos que, apenas cosechado, de inmediato lo han llevado a lo alto para secarlo", dijo Vidaurre. Y agregó: "Le ha salido muy bien".Según ella, "los productores a veces guardan en secreto sus procesos de elaboración de café especial".La presidenta de los exportadores de café explicó que esos atributos "dependen mucho del contexto en el cual se ha producido. Influye que los cultivos hayan tenido plantas cítricas alrededor, así como árboles forestales. También son importantes el abono y otros productos para mejorar la calidad".El pujante mercado nacionalSegún el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en 2019 el país exportó más de 1.200 toneladas de café, por nueve millones de dólares. El principal mercado es Estados Unidos, con el 39% de compras, seguido de Japón (13%) y Reino Unido (12%). Pero ahora tiene más relevancia el mercado interno: "En el último tiempo, Bolivia está valorando su café", sostuvo Vidaurre.Para el último torneo de Taza Presidencial, se inscribieron en un principio 176 concursantes. A la instancia final llegaron 15. "Prácticamente todos los cafés del torneo han sido comprados por empresas bolivianas, excepto el primer lugar, que es una empresa boliviana-alemana", destacó la presidenta de FECAFEB.Esta federación, junto a otras instituciones, conforma el Consejo Nacional del Café Boliviano, que también es presidido por Vidaurre. Esta entidad se encarga de organizar el torneo, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desarrollo Rural.Este año, el café ganador fue subastado y alcanzó la cifra récord de 160 dólares la libra. ¿Cómo se arriba a este precio? "Eso depende más del comprador. Digamos, del aprecio que tiene el comprador para con el café que quiere adjudicarse. Para ello se trabaja durante casi todo un año en diferentes etapas: no se hace en unos días", advirtió la presidenta del Consejo.En esta ocasión, el torneo tuvo que superar las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Hubo que adaptarse: algunos posibles compradores internacionales recibieron por correo muestras de los 15 cafés finalistas, lo que les permitió sumarse a la puja final on-line.

/20190205/caracteristicas-del-cafe-cafeto-buen-cafe-curiosidades-sommelier-de-cafe-1085262211.html

/20190528/cafe-mexico-arabica-organico-coffee-fest-1087423281.html

/20201007/cantidad-calidad-y-consumo-sencillos-trucos-para-disfrutar-del-cafe-sin-danar-tu-salud-1093040054.html

/20200903/trucos-sencillos-para-comprobar-la-calidad-del-cafe-instantaneo-1092634389.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sebastián Ochoa https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

café, producción, bolivia, reportajes