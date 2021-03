https://mundo.sputniknews.com/20210302/de-disney-a-prision-la-historia-del-militar-chileno-procesado-por-fraude-1109433520.html

De Disney a prisión: la historia del militar chileno procesado por fraude

En 2013 el director de Proyectos e Investigación del Ejército de Chile se fue a Disney con su familia por siete días usando fondos públicos. Entre el viaje y... 02.03.2021, Sputnik Mundo

américa latina

disney

ejército

militares

chile

sociedad

El general en cuestión se llama Pablo Onetto, y fue encausado a finales de febrero por dos delitos de fraude al fisco de más de 18 millones de pesos chilenos (casi 25.200 dólares), en relación a "Empresas de turismo", la causa sobre comisiones de servicio en el extranjero realizadas por oficiales y suboficiales del Ejército y que tiene a más de una decena de funcionarios encausados.Onetto está cumpliendo prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén (comuna en el oriente de Santiago), a la espera de que la Corte Marcial revise el caso, según informó el portal local Cooperativa.cl. Además, la jueza le embargó bienes por 21 millones de pesos (28.727 dólares).El viaje a DisneyDesde julio de 2012 hasta principios de agosto de 2013, el militar fue destinado como alumno en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington (Estados Unidos), en comisión de servicio, según publicó El Mercurio. Fue en ese entonces cuando se le ocurrió ir a Disney durante una semana junto con su familia, y hospedarse en un hotel con todo incluido. El viaje fue coordinado por la agencia de turismo Tupper.La empresa emitió una nota de crédito por 2.286 dólares por exceso de equipaje, que fue reembolsado después de "comprar pasajes y programa a Disney". Sin embargo, Onetto aseguró "que ese monto no corresponde al dinero que se le entregó por exceso de equipaje", según el portal Soy Chile. "Si hubiese sabido que no se podía hacer, no habría pasado con su familia a Disney", declaró el general, según el texto de la causa al que accedió El MercurioDe Washington a SantiagoEl otro fraude del que se le acusó tiene relación con el viaje de regreso a Santiago, debido a que los pasajes que se pagaron por él, su cónyuge e hija fueron muy superiores a lo que realmente correspondía al valor del vuelo desde Washington.Onetto llegó a Chile y fue asignado como asesor en Iquique y Coquimbo, y entre 2018 y 2019 como agregado de Defensa en España, hasta que ascendió a general. En marzo de 2020 partió como jefe de la Defensa Nacional en Coquimbo, en el marco del estado de crisis por la pandemia, puesto que ejerció dos veces durante el último año y que dejó a inicios de febrero de 2021.

chile

disney, ejército, militares, chile, sociedad