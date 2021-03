https://mundo.sputniknews.com/20210302/companias-privadas-colombianas-tambien-quieren-la-sputnik-v-1109437221.html

Compañías privadas colombianas también quieren la Sputnik V

Compañías privadas colombianas también quieren la Sputnik V

BOGOTÁ (Sputnik) — Tres compañías privadas colombianas, y una más que está en proceso de aplicación, aspiran importar la vacuna rusa Sputnik V contra el... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T20:00+0000

2021-03-02T20:00+0000

2021-03-02T19:58+0000

américa latina

sputnik v (vacuna)

covid-19

colombia

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106641883_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_db3f8de585926162a0881d1b7ac053f4.jpg

Aunque la Sputnik V fue la primera vacuna anunciada en el mundo para combatir el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, Colombia aún no termina de realizar los procesos necesarios para hacerse con ella a través del Fundo Ruso de Inversión Directa —FRID, el único organismo autorizado por Rusia para distribuir el biológico fuera de ese país—.Ante esa realidad, algunas compañías privadas han tomado la iniciativa de adelantar el proceso, aunque para lograrlo deben esperar que el Gobierno reglamente el decreto 109 del 29 de enero de 2021, que puso en marcha en Plan Nacional de Vacunación y que permitirá la importación de biológicos por parte de particulares.En días pasados, la prensa local señaló que el empresario Abel Mercado Jaraba se asoció con la firma del sector farmacéutico Scalpi —con 45 años de experiencia en el envasado de productos farmacéuticos y con presencia también en Ecuador y Chile— para contar con la infraestructura especializada en logística y distribución de la Sputnik V en este país, pero lo que se desconocía hasta ahora es que otras firmas también participan del proceso."No solo se trata del doctor Mercado, son dos compañías más y una adicional que se quiere sumar", agregó Sboiko.Reglamento en procesoPara lograr la importación de la Sputnik V, los particulares no solo deben esperar que el Gobierno reglamente el decreto 109 de 2021, sino también que el estatal Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) registre el fármaco para su uso en el país.Sobre esto último, Sboiko destacó que "hay que entender que todos los intentos de compañías privadas colombianas por hacerse con la distribución de la vacuna no excluyen la tarea principal" de la delegación diplomática rusa en Bogotá, "que es la de cooperar con el Gobierno colombiano para lograr la importación del fármaco".Según dijo, "la intención de Rusia es contribuir al programa gubernamental colombiano de vacunar a 35 millones de ciudadanos antes de finalizar el año", lo que equivale a alrededor de 70 % de la población.Procesos paralelosEl pasado 2 de febrero, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, anunció que tres semanas atrás el país firmó un acuerdo de confidencialidad para negociar la adquisición de la Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya, de Rusia.Una semana después de ese anuncio el propio Sboiko dijo a la prensa colombiana que el Ministerio de Salud colombiano estudia un "acuerdo de suministro", pero desde entonces las negociaciones siguen en el mismo punto.Al respecto, el funcionario resaltó que no se trata de que los acuerdos se hayan empantanado, sino de que es el tiempo propio que tardan."El segundo proceso en paralelo es adelantado por el Ministerio de Salud de Colombia, que actualmente revisa el borrador del contrato, que se llama Suply Agreement (Acuerdo de Suministro)", agregó.Como parte de ese segundo proceso, el Ministerio y el FRID han empezado a hablar de cantidades de dosis y de tiempos de entrega, de modo tal que se pueda fijar una fecha para que la vacuna llegue al país.Sin embargo, "las cantidades de dosis dependen de las fechas y, a su vez, las fechas dependen de las cantidades solicitadas", indicó el diplomático a esta agencia.El Gobierno colombiano dijo recién que busca hacerse con 2,5 millones de dosis de Sputnik V para completar la cobertura requerida en el país, lo que contempla la posibilidad de desperdicio, que puede ser entre el cinco y el diez por ciento.La mejor vacunaEn la actualidad Colombia ha recibido 267.000 dosis de vacunas de Pfizer (117.000 de ellas a través del mecanismo Covax, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud) y 192.000 de la china Sinovac, como parte de acuerdos bilaterales, y espera recibir miles más de ambas en los próximos días, aunque aún no ha generado más expectativas sobre la Sputnik V, para la cual Sboiko no ahorró en elogios.Asimismo, agregó que en su despacho cuenta con "una resma" de mensajes de ciudadanos que se han comunicado con la Embajada para que ellos y sus familias sean inmunizados."Dicen que están dispuestos a comprar la Sputnik V o, incluso, a servir como voluntarios para alguna eventual prueba", aseguró el funcionario, luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) reveló el jueves que un 64,8% de colombianos desean ser inmunizados con cualquier vacuna, un porcentaje significativo frente al 40,1% que aseguraba lo mismo en enero.Colombia ya ha comprado un total de 61,5 millones de dosis de las vacunas fabricadas por diversas farmacéuticas: 10 millones a Pfizer, 10 millones al laboratorio británico AztraZeneca, nueve millones a Jansssen, 10 millones a Moderna y 2,5 millones de dosis a Sinovac, a las cuales se le suman otras 10 millones, anunciadas la semana pasada por Duque.Asimismo, el Gobierno colombiano tiene negociaciones con Rusia para hacerse con unas 2,5 millones de dosis de la Sputnik V. El 17 de febrero, Colombia inició su campaña inmunización masiva tras recibir un primer lote de 50.000 biológicos de Pfizer.

/20210301/colombia-es-el-primer-pais-de-las-americas-en-recibir-vacunas-contra-covid-19-por-covax-1109389440.html

/20210216/1107847662.html

/20210216/que-paises-lideran-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-america-latina-1107062502.html

/20210225/intimidacion-y-abuso-lo-que-exige-pfizer-a-los-estados-latinoamericanos-para-venderles-su-vacuna-1109248648.html

colombia

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Andrés Pachón https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/40/1088134072_0:0:604:604_100x100_80_0_0_143d24afca36ed1fc188a75af61da71b.jpg

sputnik v (vacuna), covid-19, colombia, rusia