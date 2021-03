https://mundo.sputniknews.com/20210302/colombia-hizo-pasar-a-su-bebe-por-muerta-para-venderla-1109421544.html

Colombia: Hizo pasar a su bebé por muerta para venderla

Una mujer dio a luz pero aseguró a sus familiares que la bebé había fallecido en el hospital. Luego contactó por Facebook a un hombre con el que negoció un... 02.03.2021, Sputnik Mundo

Una mujer fue enviada a prisión en Colombia luego de que la Justicia comprobara que había hecho pasar por muerte a su bebé para poder venderla, algo que habría hecho en 1 millón de pesos colombianos (unos 276 dólares).El caso ocurrió en la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare (noreste). Allí residía una mujer de 24 años y origen venezolano que dio a luz a una niña el 14 de febrero de 2021. Según consignó el diario colombiano El Tiempo, el parto se produjo dentro de una vivienda particular y, luego del nacimiento, la mujer llevó a la recién nacida a un hospital local.La joven quedó ingresada en el centro asistencial y regresó a la casa en la que vivía dos días después. La mujer regresó sin la niña y contó a sus familiares que la bebé había fallecido en el hospital.Lo que parecía una historia trágica comenzó a develar una maniobra delictiva cuando los familiares de la joven comenzaron a sospechar de su relato. De acuerdo a la crónica del periódico, allegados a la mujer advirtieron a la Policía al encontrar conversaciones en la que la mujer "negociaba" a la bebé a un hombre.Así fue que se inició una investigación que, a partir de esas conversaciones por teléfono móvil, pudo establecer que la bebé no había fallecido sino que se encontraba en propiedad de dos hombres que trasladaban a la recién nacida hacia el municipio de Boyacá. Lograron detener el vehículo y detener a los dos adultos, al tiempo que la bebé quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.¿Cómo fue vendida la bebé?La investigación policial pudo demostrar que la madre de la bebé había contactado a la pareja a través de una página de Facebook en contra del aborto. El hombre había escrito un mensaje en esa página solicitando que las madres que no quisieran hacerse cargo de sus bebés pudieran "darle la oportunidad" de ser padre.La madre de la bebé decidió escribir a la pareja a través de Facebook el 14 de febrero, día en que dio a luz. Allí alcanzaron un primer acuerdo y fue la pareja de hombres la que llamó una ambulancia para que la madre fuera trasladada junto a la bebé a un centro asistencial.Cuando la bebé fue dada de alta, la madre concurrió junto al hombre al que había contactado para registrarla a su nombre, como si se tratara de su padre biológico. Horas más tarde, ya fuera del centro asistencial, iniciaron el trámite para que el hombre se quedara con la custodia de la niña, consignó El Tiempo.Detenidos los involucrados, la Fiscalía colombiana imputó a la madre el delito de tráfico de niños mientras que el hombre fue enjuiciado por obtención de documento público falso y supresión, alteración o suposición del Estado Civil. Ambos irán a prisión, al menos, hasta que culmine el juicio.Uno de los puntos debatidos es si existió un pago a la madre por la niña. El hombre imputado dijo que la pareja pagó una ecografía a la mujer y luego le efectuó dos pagos de 70.000 pesos colombianos (19 dólares) y de 140.000 pesos colombianos (38 dólares) para que hiciera compras pero que nunca había hecho un pago por quedarse con la niña. Sin embargo, los investigadores manejan evidencia que indica que, efectivamente, se negoció un pago de 1 millón de pesos colombianos por la niña.

