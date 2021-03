https://mundo.sputniknews.com/20210301/tribunal-electoral-de-bolivia-confirma-observadores-en-elecciones-regionales-1109381301.html

Tribunal electoral de Bolivia confirma observadores en elecciones regionales

LA PAZ (Sputnik) — Al menos dos organismos internacionales enviarán observadores a las elecciones regionales de Bolivia, previstas para el próximo domingo... 01.03.2021

El presidente del órgano electoral, Salvador Romero, consideró normal que no se presenten algunos otros grupos que observaron las elecciones nacionales de octubre pasado, ganadas ampliamente por el Movimiento Al Socialismo (MAS)."Por lo general, los procesos electorales de alcance local despiertan un menor interés en la comunidad internacional y, por lo tanto, hay un número menor de delegaciones de observación", justificó, citado en el comunicado.InhabilitacionesA dos días del cierre definitivo del registro de candidaturas, el TSE tenía entre manos varios procesos polémicos que podrían derivar en la exclusión de candidatos destacados, entre ellos los que aparecen como favoritos en Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).El órgano electoral inhabilitó el 26 de febrero al exmilitar derechista Manfred Reyes Villa, candidato a la alcaldeía de Cochabamba que planteó de inmediato una revisión extraordinaria de la decisión, que el TSE debe atender hasta el miércoles venidero.Reyes Villa fue condenado, en un largo juicio que concluyó en el Tribunal Supremo de Justicia, a devolver al Estado poco más de 300.000 dólares gastados irregularmente en una compra de automóviles de lujo cuando ejerció como prefecto del departamento de Cochabamba, entre 2006 y 2008.El candidato, a quien las encuestas le asignan más de 50% de la intención de voto, alega haber hecho la semana pasada ese pago, pero tiene además en su contra el no haber votado en octubre de 2020 en el municipio en el cual ahora es candidato.Otro aspirante en riesgo de inhabilitación es el populista Johnny Fernández, favorito para la victoria en Santa Cruz, denunciado por sus rivales por haber cometido el delito electoral de comentar encuestas preelectorales en su campaña.Similar situación enfrenta Luis Larrea, dirigente del Colegio Médico que pretende ser alcalde de La Paz.A ellos se suma Santos Quispe, candidato a gobernador del departamento de La Paz, quien fue inscrito a mitad de campaña y supuestamente no renunció a su cargo de funcionario gubernamental en el plazo legal.Santos reemplaza en la candidatura a su padre el líder indígena Felipe "el Mallku" Quispe", quien falleció en enero pasado cuando aparecía como primero por amplio margen en las encuestas de intención de voto.Medios locales dijeron que el TSE consideraría también demandas de inhabilitación presentadas contra los dos principales candidatos, según las encuestas, a la alcaldía de La Paz: el exministro conservador Iván Arias y el aspirante del MAS, César Dockweiler.

