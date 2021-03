https://mundo.sputniknews.com/20210301/protestas-frente-a-la-embajada-marroqui-en-madrid-la-causa-saharaui-no-remite--video-1109353403.html

Protestas frente a la embajada marroquí en Madrid: la causa saharaui no remite | Vídeo

Protestas frente a la embajada marroquí en Madrid: la causa saharaui no remite | Vídeo

Activistas saharauis y españoles solidarios con su causa se han manifestado frente a la legación diplomática del Reino de Marruecos en España para pedir el fin... 01.03.2021, Sputnik Mundo

Varias decenas de personas se concentraron el 27 de febrero frente a la embajada de Marruecos en Madrid para protestar contra el dominio marroquí sobre el Sahara Occidental y en apoyo del Frente Polisario. La fecha de la protesta coincidió con el 45º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida como Estado soberano por varios países. Los asistentes a la manifestación corearon consignas como "Marruecos culpable, España responsable" o "¡Que viva la lucha del pueblo saharaui", entre otros. "Nuestros hermanos en los territorios ocupados están sufriendo cada vez más; torturados y encarcelaciones, y esto no puede ser. El silencio internacional sigue estando en su lugar y esto no puede ser porque ya no sólo se están violando los derechos humanos, si no es que no se está ni siquiera mirando lo que está pasando en el Sahara Occidental", declaró Nana Burhah, una de las manifestantes. El 45º aniversario de la proclamación de la RASD cobra este año especial importancia por cuanto el Frente Polisario decidió reanudar las operaciones militares por primera vez tras el alto el fuego suscrito en 1991. Los ataques contra el muro fortificado y las posiciones marroquíes que dividen el Sahara Occidental en dos (la mayor parte bajo dominio marroquí, la otra bajo control saharaui) se han sucedido a lo largo de las últimas semanas. Marruecos ocupa más de tres cuartas partes del territorio de la antigua colonia española, todavía pendiente de culminar su proceso de descolonización según la ONU y a la espera de celebrar un referéndum de autodeterminación para cuya organización Naciones Unidas instituyó en 1991 una misión especial, la Minurso, que se va renovando cada cierto tiempo.

