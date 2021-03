https://mundo.sputniknews.com/20210301/peru-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-la-pandemia-hasta-fines-de-marzo-1109376189.html

Perú prorroga el estado de emergencia por la pandemia hasta fines de marzo

Perú prorroga el estado de emergencia por la pandemia hasta fines de marzo

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú decretó la prórroga por todo el mes de marzo del estado de emergencia nacional a consecuencia de la pandemia del... 01.03.2021, Sputnik Mundo

"Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional (...) por el plazo de 31 días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID-19", se indica en la norma publicada en el diario oficial El Peruano.Esta medida implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad de tránsito por el territorio nacional y la libertad de reunión.Esta prórroga se realiza desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020; sin embargo, en esta ocasión el Gobierno también ha notificado sobre la clasificación de las provincias de los 24 departamentos existentes en el país según su estado de gravedad sanitario.Las provincias se dividieron en 3 categorías: riesgo extremo, riesgo muy alto y riesgo alto; en cada categoría se indican las medidas restrictivas referidas a los horarios de toque de queda, el aforo en los establecimientos públicos y las restricciones en el uso de los medios de transporte.Vuelos internacionalesAdemás, el Gobierno de Perú extendió la prohibición del arribo de vuelos internacionales cuya duración sea mayor a 8 horas a causa de la pandemia.La norma está dirigida en particular a los vuelos provenientes de Europa por la gravedad sanitaria que padece ese continente.Asimismo, a causa de la variante del virus detectada en la ciudad brasileña de Manaos (noroeste), también se han prohibido los vuelos provenientes de ese país aún cuando no excedan las 8 horas de duración.Operativo en emporios comercialesLa Policía Nacional de Perú (PNP) inició un plan multisectorial para controlar la afluencia de público en los principales emporios comerciales de la capital, Lima, debido al levantamiento de la cuarentena de COVID-19."A fin de asegurar el buen reinicio de las actividades económicas y continuar la lucha contra el COVID-19, la PNP apoyará la seguridad y control en tres grandes emporios comerciales de Lima, como parte del plan multisectorial Conglomerados 2021", indica el comunicado emitido por el Ministerio del Interior.Los emporios comerciales que vigilará la PNP son los de Mesa Redonda, Mercado Central y Triángulo de Grau, ubicados en el centro histórico de la capital y al que suelen acudir cientos de miles de personas al día.A su vez, el Colegio Médico del Perú (CMP), institución que agrupa a los galenos de ese país, denunció que el levantamiento de la cuarentena de parte del Gobierno equivale a dejar a su suerte a la población."Levantar las restricciones significa decirle al país: el que puede salvarse, se salva; estamos en una segunda ola epidémica con nuevas variantes del virus, esto tiene mucho que ver con la capacidad y velocidad de transmisión de esta enfermedad y significa que enfermo que aparece, enfermo que tiene alto riesgo de fallecer en estos momentos porque no hay posibilidad de acceder a los servicios de salud porque están saturados", dijo el presidente de Salud Pública del CMP, Augusto Tarazona, a la televisora local Canal N.La semana pasada, el Ministerio de Salud afirmó que se ha registrado "un ligero descenso" en el número de muertos y contagiados.Sin embargo, el vocero del CMP considera que esto no es suficiente como para levantar el confinamiento.Asimismo, afirmó que el CMP ha entregado un plan al Gobierno para hacer intervenciones focalizadas en centros con alto número de casos positivos, pero no se ha recibido respuesta.El 24 de febrero, el Gobierno levantó la cuarentena desde el 1 hasta el 14 de marzo en todo el territorio, y en las zonas de riesgo extremo —Lima es una de ellas— está permitido el funcionamiento de los centros comerciales aunque con un aforo reducido al 20%.La cartera del Interior indicó que el plan de vigilancia de la PNP se realizará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía municipal (Serenazgo) y los gobiernos distritales.A la fecha, Perú registra 46.494 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.329.805 infectados.

