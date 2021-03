https://mundo.sputniknews.com/20210301/oiea-no-hay-senales-de-que-pyongyang-produzca-uranio-enriquecido-en-yongbyon-1109360871.html

OIEA: no hay señales de que Pyongyang produzca uranio enriquecido en Yongbyon

VIENA (Sputnik) — El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no tiene evidencias de que Corea del Norte produzca uranio enriquecido en la planta... 01.03.2021

"Actualmente no hay indicios de que se produzca uranio enriquecido en las centrifugadoras de Yongbyon, existen algunos sobre la actividad en la planta de Kangson. Tampoco hay datos del funcionamiento del reactor de 5 megavatios; hace poco se recibieron señales de funcionamiento del generador de vapor puesto al servicio de un laboratorio radioquímico", dijo en una reunión del consejo de gerentes del OIEA.La actividad nuclear de Corea del Norte sigue despertando una seria preocupación, señaló Grossi, agregando que el país viola con su programa las respectivas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.El director general del OIEA ha vuelto a instar a Pyongyang a cooperar con este organismo para solucionar los problemas, "especialmente aquellos que surgieron en el período de ausencia de los inspectores del OIEA en el país".En 2009, Corea del Norte suspendió su colaboración con el OIEA y ordenó la salida de inspectores internacionales que vigilaban la planta nuclear en Yongbyon.Ese mismo año quedaron paralizadas las negociaciones sobre la desnuclearización de la península coreana, celebradas de 2003 a 2007 entre las dos Coreas, China, Japón, Estados Unidos y Rusia.Pyongyang, que también había expulsado inspectores internacionales en varias ocasiones anteriores, se negó a continuar el diálogo tras el recrudecimiento de las sanciones internacionales en respuesta a sus pruebas nucleares y de misiles.En 2020, Corea del Norte reafirmó su negativa a cooperar con el OIEA, al que calificó como "un títere" al servicio de "fuerzas hostiles".Acuerdo nuclear de IránLas inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no deben convertirse en moneda de cambio en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear de Irán, afirmó Rafael Grossi.Grossi había realizado una visita a Teherán, después de lo cual afirmó que había un "buen resultado" con Irán y un "entendimiento técnico temporal", según el cual el OIEA continuaría las actividades de verificación y monitoreo "necesarias" en Irán que abrían una ventana a la diplomacia en condiciones cuando EEUU anunció su deseo de volver al acuerdo nuclear con Irán conocido como el PAIC.El funcionario destacó que "se pueden negociar los enfoques" del retorno al programa nuclear de Irán."Estamos hablando de que tener inspectores y la transparencia no es una recompensa, ni un incentivo, ni un castigo, sino simplemente la esencia del trabajo que hacemos. Cualquier acuerdo político que se logre será imposible sin la presencia plena de los inspectores del OIEA, y eso es algo que espero que se mantenga", agregó.Estados Unidos había afirmado que estaba interesado en las negociaciones con Irán bajo los auspicios de la UE y con la participación de los mediadores internacionales, que incluyen a Moscú y Pekín.En respuesta a la declaración de Washington, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, pidió nuevamente a la Casa Blanca la suspensión de las sanciones en contra de Teherán.Según el diario Wall Street Journal, que citó a diplomáticos occidentales, Irán rechazó la propuesta de la UE y EEUU sobre las negociaciones directas insistiendo que primero se levanten algunas de las sanciones.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron un acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, EEUU rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.Un año después, Irán, en respuesta, empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.

