https://mundo.sputniknews.com/20210301/no-volvere-a-argentina-el-papa-francisco-imagina-su-muerte-y-se-sincera-al-respecto-1109355833.html

"No volveré a Argentina": el papa Francisco imagina su muerte y se sincera al respecto

"No volveré a Argentina": el papa Francisco imagina su muerte y se sincera al respecto

En una entrevista para el libro 'La salud de los Papas' de Nelson Castro, el sumo pontífice habló sobre lo que piensa de la muerte y ha revelado los detalles... 01.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-01T11:49+0000

2021-03-01T11:49+0000

2021-03-01T11:49+0000

internacional

muerte

vaticano

papa francisco

roma

religión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106492/17/1064921702_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_9486a4251bd04db4712184abaa30ecd4.jpg

También recordó que en 1957, cuando tenía 21 años, vivió un "momento difícil" respecto a su salud porque le tuvieron que extirpar el lóbulo superior del pulmón derecho a causa de la presencia de tres quistes.Añadió que tras la operación observó una recuperación completa ya que nunca sintió "ninguna limitación" en sus actividades, incluso en sus viajes internacionales. Sobre la salud mental admitió que no se psicoanalizó hasta la época de la dictadura cuando vivió situaciones que no sabía cómo afrontar y entonces una psicóloga le ayudó."Nunca me psicoanalicé. Siendo provincial de los jesuitas, en los terribles días de la dictadura, en los cuales me tocó llevar gente escondida para sacarla del país y salvar así sus vidas, tuve que manejar situaciones a las que no sabía cómo encarar. Fui a ver entonces a una señora que me había ayudado en la lectura de algunos test psicológicos de los novicios. Entonces, durante seis meses, la consulté una vez por semana", concluyó. El papa Francisco califica su salud actual de "buena y llena de energía" y también reveló cómo aprendió a controlar la ansiedad."Tengo bastante domada la ansiedad. Cuando me encuentro ante una situación o debo enfrentar un problema que me produce ansiedad, la atajo. Tengo distintos métodos para hacerlo. Uno de ellos es escuchar a Bach. Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una manera mejor. Le confieso que con los años he logrado poner una barrera a la entrada de la ansiedad en mi espíritu. Sería peligroso y dañino que yo tomara decisiones bajo un estado de ansiedad", le dijo a Nelson Castro, quien compartió los fragmentos de su entrevista para su nuevo libro con La Nación.

/20210203/medicos-prescriben-estricta-dieta-papa-francisco-malestar-1094311200.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

muerte, vaticano, papa francisco, roma, religión