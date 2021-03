https://mundo.sputniknews.com/20210301/las-cartas-del-padre-de-adolf-hitler-revelan-el-pasado-familiar-del-dictador-nazi-1109368250.html

Las cartas del padre de Adolf Hitler revelan el pasado familiar del dictador nazi

El padre de Adolf Hitler era autoritario, se sobrevaloraba mucho y tuvo un gran impacto en su hijo, escribe el historiador austriaco Roman Sandgruber en un... 01.03.2021, Sputnik Mundo

En su libro en alemán El padre de Hitler: cómo el hijo se convirtió en dictador, el historiador sostiene que el mayor de los Hitler desempeñó un papel importante en la formación psicológica de su hijo.El libro se basa en 31 cartas inéditas que Alois Hitler escribió al constructor de carreteras Josef Radlegger tras comprar su granja en Hafeld, en la Alta Austria, en 1895. Fueron encontradas por la bisnieta de Radlegger hace 5 años y entregadas al investigador. Un padre autoritarioAlois Hitler fue un funcionario de aduanas en Austria durante 40 años. Su trabajo exigía cambiar de casa a menudo. Durante los primeros 18 años de la vida de Adolf, la familia vivió en 18 direcciones diferentes, afirmó Sandgruber. En 1895 se jubiló, compró una granja y se mudó allí con su familia. Aunque Alois Hitler no tenía experiencia práctica en la agricultura, "siempre quiso ser un caballero agricultor erudito que fuera mejor que los demás", escribe Sandgruber.Después de sólo dos años, Alois se vio obligado a vender la propiedad cuando le negaron un préstamo bancario.Describiendo la vida familiar de Alois, Sandgruber afirmó a Der Spiegel que "era un padre terriblemente autoritario y también golpeaba a su hijo Adolf. Alois tuvo a Hitler con su tercera y mucho más joven esposa, Klara Pötzl, descrita en las cartas como una mujer muy implicada en la toma de decisiones en casa. "No era inculta y no era una cónyuge oprimida que se limitaba a ser explotada", escribe Sandgruber.En una de las cartas, Alois Hitler decía que Klara tenía "el celo y la comprensión necesarios para la economía doméstica".La caligrafía del padreComo muestra de la influencia de Alois sobre su hijo, Sandgruber señala que la caligrafía de ambos es casi idéntica, lo que sugiere que el hijo copió a su padre.Al igual que la letra de su padre, la escritura de Adolf Hitler también era del estilo Kurrent —antigua escritura alemana—, con muchos ángulos agudos y cambios de dirección, señaló Sandgruber tras estudiar el envejecido legajo de cartas."Hay una imitación casi servil del padre a través del hijo, desde las firmas sorprendentemente similares hasta el desprecio compartido hacia la educación formal y la confianza en el autoaprendizaje", escribe Sandgruber en el libro. Antisemita desde la juventudHitler ya era antisemita en su juventud, concluye Sandgruber, refutando las afirmaciones de que el odio de Hitler hacia los judíos se forjó después de trasladarse a Viena.La familia de Hitler alquilaba una propiedad a "probablemente el judío más rico" de Urfahr, cerca de la ciudad de Linz, lo que el dictador trató de ocultar más tarde, según Sandgruber. Las cartas también revelan que la madre de Hitler fue tratada por un médico judío poco antes de su muerte por cáncer de mama en 1907.El autor también sostiene que Hitler fue antisemita desde una edad temprana y se unió a un club antisemita dos meses después de llegar a Viena en 1907.La rebelión contra el padreTanto el padre como el hijo compartían el desprecio por la autoridad y eran anticlericales, aunque Hitler no abandonó la iglesia católica romana, añade el historiador.La única rebelión significativa de Adolf Hitler contra su padre, señala Sandgruber, fue rechazar el deseo de Alois de que también siguiera la carrera de funcionario.De joven, Hitler se trasladó a Viena, con el objetivo de convertirse en artista. Sin embargo, la Academia de Bellas Artes le rechazó en dos ocasiones.

