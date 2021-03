https://mundo.sputniknews.com/20210301/la-reina-no-es-don-corleone-expertos-critican-el-trailer-de-la-entrevista-de-los-sussex-con-oprah-1109370488.html

"La reina no es Don Corleone": expertos critican el tráiler de la entrevista de los Sussex con Oprah

"La reina no es Don Corleone": expertos critican el tráiler de la entrevista de los Sussex con Oprah

El canal CBS publicó el trailer de la entrevista del príncipe Harry y Meghan con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. Los expertos comentaron el corto... 01.03.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

gente

oprah winfrey

meghan markle

príncipe harry

familia real

entrevista

reino unido

europa

La entrevista de los Sussex, que debería emitirse el 7 de marzo por la noche, se ha ampliado de 90 minutos a dos horas.En el tráiler Oprah pregunta a Meghan si era silenciosa o silenciada por la Corona, mientras la duquesa la mira fijamente con una ligera sonrisa sin responder. Oprah promete a los espectadores que habrá revelaciones "impactantes" y "ningún tema fuera de los límites". Oprah revela que la ex actriz habla sobre sus 20 meses como miembro de la realeza y califica su relato de "impactante".Por su parte, el príncipe Harry afirma que emigró a Los Ángeles con su familia porque temía que "la historia se repitiera" tras la muerte de su madre, la princesa Diana, según muestra el avance. El príncipe también dijo que se sentía "aliviado y feliz" de tener a su esposa a su lado, insinuando que temía que Meghan sufriera el mismo destino que su madre."Tonterías melodramáticas"La versión de que Meghan pudo haber sido silenciada por la corona es "ridícula" y pinta injustamente a la reina como una jefa de la mafia como Don Corleone de El Padrino, dijeron los expertos en la familia real a MailOnline.Por su parte, Robert Jobson, biógrafo del príncipe Carlos y del duque de Edimburgo, dijo que el tráiler estaba lleno de "tonterías melodramáticas y exageradas"."Afortunadamente, nunca estuvo en peligro físicamente y Harry lo sabe. Hablar de ser 'silenciada' es simplemente ridículo. Supongo que se ajusta a una narrativa, pero ¿a qué coste para la reina, el príncipe Felipe y la familia real y nuestra reputación como país?", cuestionó. Otro experto en la realeza, Richard Fitzwilliams, señaló que la entrevista con Oprah determinará las futuras relaciones de los duques de Sussex con la familia real en el futuro inmediato. "30 minutos más podrían ser aterradores para el palacio. ¿Se debió a que Harry y Meghan estaban enfadados por la retirada de sus patrocinios o siempre había estado planeado?", supuso. Aunque no está claro cómo compara exactamente Harry su trato con el de la princesa Diana, los expertos de la realeza han criticado su decisión de plantearlo, ya que la mención de la princesa molestará el Palacio. "Me siento muy aliviado y feliz de estar sentado aquí hablando con mi esposa a mi lado, porque no puedo ni imaginar lo que debió ser para ella pasar por este proceso sola hace tantos años", señaló el príncipe en el trailer. "Porque ha sido increíblemente duro para los dos, pero al menos nos tenemos el uno al otro", añadió.La polémica entrevistaLa media hora extra del programa permitirá a la CBS recaudar más publicidad, ya que se cree que un espacio de 30 segundos en horario de máxima audiencia cuesta unos 200.000 dólares. Según Page Six, los Sussex no recibieron dinero por la entrevista con Oprah, pero los expertos creen que es parte de su plan para construir una marca de mil millones de dólares en EEUU después de firmar acuerdos con Netflix y Spotify. La entrevista probablemente provocó nuevos temores en el palacio de Buckingham sobre qué revelaciones embarazosas podrían salir a la luz, sobre todo a raíz de la decisión de la reina de retirar los patrocinios reales y títulos honoríficos de la pareja. Por su parte, los Sussex tomaron por sorpresa al palacio con el anuncio de la entrevista. Se informó que la reina Isabel II se dirigirá al Reino Unido en un discurso pregrabado que se emitirá en la BBC One antes de la entrevista con Harry y Meghan. Estaba previsto que la monarca asistiera al Servicio anual de la Commonwealth el 8 de marzo, pero éste ha sido cancelado por primera vez en casi medio siglo debido al COVID-19. En su lugar, la reina ha optado por compartir su mensaje anual 24 horas antes con una muestra de apoyo de otros miembros de la familia.La entrevista con Oprah ha suscitado más preguntas acerca de por qué Harry y Meghan decidieron participar en una entrevista tan explosiva, a pesar de su continua insistencia en que los medios de comunicación respeten su privacidad.

