La exconsejera de Estado de Birmania enfrenta 2 nuevas acusaciones en el juicio

En la audiencia de hoy, a Aung San Suu Kyi la acusaron de utilizar equipos de comunicación no autorizados por el Gobierno, así como de incitar al público a "cometer delitos contra el Estado".La primera acusación se castiga con hasta doce meses de cárcel y la segunda, basada en una carta con llamados de salir a la calle en protestas y distribuida en nombre de Aung San Suu Kyi el día de su arresto, con hasta dos años de prisión o/y una multa.De esta manera el número de cargos presentados a la ex consejera de Estado de Birmania llega a cuatro.Aung San Suu Kyi ya había sido acusada de poseer dispositivos de comunicación electrónicos importados que no fueron sometidos a trámites aduaneros, así como de violar la legislación sobre la prevención de catástrofes naturales por haber organizado protestas en medio de la prohibición de reuniones por la pandemia del COVID-19.Al presidente Win Myint, arrestado junto con Aung San Suu Kyi a principios de febrero, también le acusaron de instigar disturbios, según la abogada Min Min Soe, que defiende a ambos políticos ante el tribunal.La próxima audiencia está programada para el 15 de marzo.Al menos 18 personas murieron y 30 resultaron heridas en violentas protestas que se desarrollaron en varias partes de Birmania el 28 de febrero, de acuerdo con la oficina del alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.Los informes precisan que la policía utilizó armas para dispersar las manifestaciones en muchas las ciudades birmanas, así como gas lacrimógeno, granadas de luz y ruido.Los enfrentamientos del 28 de febrero tuvieron lugar en medio de las protestas masivas que continúan en Birmania desde el 6 de febrero en respuesta a la intentona perpetrada por las Fuerzas Armadas.El 1 de febrero, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y decretaron el estado de emergencia por un año.Los altos mandos del Ejército, que habían gobernado Birmania durante décadas, justifican el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia.La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas saliendo a la calle y protagonizando acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del gobierno civil y la liberación de los presos políticos.

