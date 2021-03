https://mundo.sputniknews.com/20210301/instituto-estatal-para-el-control-de-medicamentos-checo-comienza-a-estudiar-sputnik-v-1109385141.html

Instituto Estatal para el Control de Medicamentos checo comienza a estudiar Sputnik V

PRAGA (Sputnik) — Los expertos del Instituto Estatal para el Control de Medicamentos de la República Checa comenzaron a estudiar la documentación de la vacuna... 01.03.2021, Sputnik Mundo

internacional

sputnik v (vacuna)

república checa

rusia

La portavoz indicó que el Gobierno checo envió este lunes al instituto la petición de expresar su opinión acerca del fármaco ruso.El 28 de febrero, el presidente de la República Checa, Milos Zeman, y luego el primer ministro, Andrej Babis, manifestaron el interés por adquirir la vacuna rusa, al afirmar que aceptarían la autorización nacional para empezar el uso del fármaco en el país.El Ministerio de Salud checo por el momento no está considerando la opción de recurrir a la certificación nacional de la vacuna anticovid rusa Sputnik V para no esperar su autorización por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), según la portavoz de la cartera, Barbora Peterova. "De momento, el Ministerio de Salud no considera la cuestión de hacer una excepción para la vacuna rusa Sputnik V en el marco de la ley sobre medicamentos", comentó Peterova. Señaló que todavía es vigente la declaración del titular, Jan Blatny, de que se necesita la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para el uso de la vacuna rusa. "La opinión del ministro no ha cambiado", dijo.Desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados provisionales de la tercera fase del ensayo clínico del fármaco, que confirmaron su seguridad y una eficacia del 91,6%.En la actualidad, la vacuna del centro Gamaleya está aprobada en casi 40 países de Europa, Asia, África y América, entre ellos Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

