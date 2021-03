https://mundo.sputniknews.com/20210301/el-presidente-de-armenia-apela-a-la-concordia-en-medio-de-la-crisis-politica-1109350935.html

El presidente de Armenia apela a la concordia en medio de la crisis política

El presidente de Armenia apela a la concordia en medio de la crisis política

EREVÁN (Sputnik) — El presidente de Armenia, Armén Sarkisián, hizo un llamado a la unión y la tolerancia en medio de la crisis política que atraviesa el país. 01.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-01T08:43+0000

2021-03-01T08:43+0000

2021-03-01T08:43+0000

internacional

armenia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1a/1093254168_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_b7a7da39276db1ce91a67bebfda965aa.jpg

"La lucha política no debe rebasar el marco de la ley, derivar en perturbaciones e inestabilidad; las controversias no deben degenerar en intolerancia, odio recíproco, división y confrontación", enfatizó Armén Sarkisián en una declaración publicada en el sitio web de la Presidencia.El mandatario apuntó que "hoy más que nunca, la unión y la tolerancia son de importancia vital" para el Estado y el pueblo de Armenia.Sarkisián hizo esta invocación unas horas antes de que empiecen las manifestaciones, convocadas por partidarios y detractores del primer ministro Nikol Pashinián, en el centro de Ereván. Además, se conmemora hoy la muerte de 10 personas en los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes de la oposición el 1 de marzo de 2008, dos semanas después de las elecciones presidenciales.El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, afirmó la semana pasada que los misiles rusos Iskander que tiene el ejército nacional "no detonaron del todo o lo hicieron al 10 por ciento" en Nagorno Karabaj. Desde Rusia y Azerbaiyán desmintieron que se hubieran usado este tipo de armas durante el conflicto.El supuesto lapsus de Pashinián acabó por desatar una crisis política en Ereván luego de que el primer ministro cesara al número dos del Estado Mayor General (EMG), Tigrán Jachatrián, quien se había reído de sus palabras. Tras ese despido, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinián que, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió en la renuncia del jefe del EMG, Onik Gasparián.Pashinián llama a sus seguidores a salir a la calle y protestar contra la supuesta intromisión de los militares en la política. La oposición, por su parte, ha instalado barricadas y tiendas de campaña en las inmediaciones de la sede parlamentaria y demanda la dimisión del primer ministro.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

armenia