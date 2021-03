https://mundo.sputniknews.com/20210301/el-presidente-boliviano-denuncia-que-huelga-de-medicos-tiene-caracter-politico-1109369450.html

El presidente boliviano denuncia que huelga de médicos tiene carácter político

El presidente boliviano denuncia que huelga de médicos tiene carácter político

Arce hizo la declaración en un acto de inauguración de la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 en La Paz, un día después de que las organizaciones médicas decidieran prolongar por 15 días más su huelga, que debía concluir el 28 de febrero, contra la ley que refuerza el control estatal sobre los servicios de salud.La protesta, convocada por los colegios médicos nacionales, departamentales y los sindicatos de trabajadores de la salud pública, se inició casi en coincidencia con la vacunación masiva y será un factor adicional de tensión en las elecciones regionales del próximo 7 de marzo.InteresesEl gobernante dijo que la huelga médica, de alcance parcial según los medios, obedece no solo a intereses políticos sino también económicos.Dos expresidentes del Colegio Médico de Bolivia fueron ministro y viceministro de Salud de la reciente gestión transitoria de Jeanine Áñez, después de liderar largas huelgas contra planes del pasado Gobierno de Evo Morales (2006-2019), incluidas la creación del Sistema Único de Salud y la construcción de decenas de hospitales.El actual presidente del Colegio Médico de La Paz es uno de los candidatos opositores a la alcaldía de la misma ciudad.Arce señaló que, a estas alturas, la emergencia sanitaria estaba vigente aunque faltaban reglamentaciones de detalle de la prohibición de paralización de los servicios de salud y del control estatal sobre la calidad y los precios de los servicios de clínicas y médicos privados.Afirmó que los colegios médicos parecían dominados por "apetitos personales económicos, de defensa de clínicas y medicina privadas" y destacó a los galenos que seguían prestando sus servicios."Lo que estamos viendo es que esos médicos (en huelga) quizá no están a la altura del desafío de lo que hoy significa enfrentar la pandemia; el pueblo necesita médicos comprometidos con su pueblo y no médicos comprometidos con sus bolsillos e intereses personales", expresó.La ampliación de la huelga, que había sido declarada por diez días el pasado 18 de febrero, fue decidida el 28 de febrero por el Consejo de Salud (Conasa), que agrupa a colegios profesionales y sindicatos del sector, con el argumento de que el Gobierno no respondió a su demanda de diálogo para anular la ley."En vista a este silencio soberbio del Gobierno, el Conasa resuelve la continuidad del paro general por 15 días, hasta lograr que se abrogue la Ley 1159 de Emergencia Sanitaria", dice un comunicado de esa agrupación presentado a los medios por el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres.El ministro de Salud, Jeyson Auza, descartó de nuevo este 1 de marzo la anulación de la ley y convocó al Conasa a incorporarse a una comisión que redacta el reglamento sobre los controles a la medicina privada, las garantías de continuidad de los servicios y la agilización de nuevas contrataciones de médicos.Auza recordó que la ley de emergencia fue concertada entre el Gobierno y el Colegio Médico mediante un acuerdo firmado por el mismo Cáceres, quien luego dio marcha atrás.

